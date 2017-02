Concentració a València del professorat interí ‘per la consolidació i l’estabilitat’

Dissabte, 25 de febrer de 2017 a les 20:15h

STEPV, CPI i AFID convoquen una protesta a la plaça de Manises de València per a exigir-li a la Conselleria d’Educació la negociació de processos de consolidació i animen a continuar la lluita en la vaga educativa del proper 9 de març



RedactaVeu / València.



El professorat interí concentrat aquest matí davant el Palau de la Generalitat a València reclama a la Conselleria d’Educació la negociació de processos de consolidació en els pròxims processos selectius. També ha instat el Ministeri d’Educació a la modificació del Reial Decret 276/2007 que regula l’ingrés a la funció pública per a introduir l’accés diferenciat com a fórmula per a evitar que les oposicions puguen desplaçar docents interins del treball docent.



Segons els sindicats convocants, l’activació d’aquests processos de consolidació, “que en altres sectors de la funció pública es duen a terme, està contemplada en el recent acord de legislatura per a la funció pública valenciana”, i recorden que Educació “s’ha negat de moment” a activar aquests processos de consolidació “tot i que es tractarà pròximament amb els sindicats l’informe jurídic que s’està elaborant per part de l’administració”.





Concentració a València del professorat interí.



STEPV, AFID i CPI, convocants de la concentració, han animat a “continuar la lluita engegada” en la vaga educativa del proper 9 de març i a “visibilitzar” la problemàtica del professorat interí. En acabar l’assemblea, les persones participants han acudit a la manifestació convocada per les Marxes per la Dignitat en defensa de les pensions públiques.



