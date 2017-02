Caballer sorprèn València amb una innovadora ‘mascletà’ vertical

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 09:45h

Vídeo de la recta final de l’espectacle pirotècnic amb innovacions mai abans realitzades com l'alternança de plànols horitzontals i verticals



RedactaVeu / València



Milers de ciutadans gaudiren anit d’un innovador i eixordador espectacle pirotècnic a l’antic llit del riu Túria de València, en què la pólvora i la seda es donaren la mà per a cosir l’inici de les falles Unesco 2017, hui marcades per la celebració de la Crida. Els màxims representants de la festa, autoritats i milers de valencians gaudiren d'un espectacle “que ha marcat una fita en la pirotècnia valenciana”, amb innovacions mai abans realitzades, com l'alternança de plànols horitzontals i verticals.



La Nit de l’Espolí, a càrrec de Ricardo Caballer, de la pirotècnica Ricasa, i Vicente Enguídanos, mestre seder, va començar a les 20 hores sobre una gran plataforma a 50 metres d'altura i teixint amb l'explosió de la pólvora el disseny floral d’‘Espolí Fallera Major de València’. A l’innovador inici li va seguir un desenvolupament “nou vegades més potent que el de les ‘mascletaes’ que tenen lloc a la plaça de l'Ajuntament “i el doble de llarg”. Noves carcasses i efectes, llums i fins a 12 colors van formar part d'un espectacle que va combinar elements propis dels trets diürns amb nocturns, amb moments que han servit per a marcar un abans i un després en la pirotècnia valenciana. Un d'ells va ser el terratrèmol, on es va fer alguna cosa que mai s'havia fet: alternar el plànol vertical amb l'horitzontal.



Després es va desencadenar un tancament aeri apoteòsic i ensordidor que va impressionar, segons va reconèixer, la Fallera Major de València, Raquel Alario, així com la seua cort, autoritats i alts càrrecs que contemplaren una fita que ha marcat un abans i un després en la història de la pirotècnia valenciana i que continuarà aquest diumenge a les 20 hores amb la Crida des de les Torrens de Serrans.