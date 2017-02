Ximo Puig rep Susana Díaz per celebrar el Dia d’Andalusia

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 10:00h

El cap de l’executiu del País Valencià i dels socialistes valencians del PSPV , Ximo Puig, juntament amb la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, assistirà aquest diumenge al Pavelló Esportiu La Canaleta de Mislata (l’Horta Nord) per tal de formar part de la la celebració de l'Acte Institucional del Dia d'Andalusia, L’acte està organitzat per la Federació d' Entitats Culturals Andaluses a la Comunitat Valenciana (FECACV).L'acte, que reunirà prop de 4.000 persones, començarà a les 10.30 hores. Després, Puig rebrà Díaz en el Palau de la Generalitat a València. L’acte comptarà amb diferents actuacions en el marc d'un festival folklòric andalús, segons consta en la programació de la FECACV.Posteriorment, el president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV, Ximo Puig, i la seua homònima en la Junta d'Andalusia i el PSOE andalús, Susana Díaz, celebraran a la seu del PSPV de Blanqueries una trobada amb alcaldes socialistes de municipis valencians. "Per últim, i a les 20 hores, el president Puig té previst assistir a la Crida que, des de les Torres de Serrans, marcarà el tret de sortida de les Falles Unesco 2017."