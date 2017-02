Díaz eludeix confirmar si optarà a liderar el PSOE

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 12:30h

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, no ha volgut confirmar aquest diumenge si es presentarà a les primàries per a ser secretària general del PSOE perquè aquests dies no es va a “distraure”" parlant d'ella: “Em semblaria lleig utilitzar el Dia d'Andalusia per a parlar de mi”. No obstant açò, ha assenyalat que el PSOE està “en ple debat” i “després hi haurà moment de parlar-ne i no li càpiga dubte que en parlaré”.Així s'ha pronunciat la també secretària general del PSOE d'Andalusia després de la recepció per part del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat, en ser preguntada per si aspirarà a la Secretaria General del PSOE. “Ja ho he dit amb claredat aquests dies, estic en la celebració del Dia d'Andalusia i per respecte a la meua terra i als ciutadans d'Andalusia no em vaig a distraure parlant ni de mi ni de res que no siga la celebració del Dia d'Andalusia", ha dit.Per la seua banda, el president Puig ha assenyalat en ser preguntat sobre aquesta qüestió que aquest tema “donarà molt de si en els pròxims mesos” i ha apuntat que el Congrés no s'ha convocat i, quan es convoque, “com deia Gramsci, la vida és prendre partit”.Susana Díaz està aquest diumenge a València per a assistir al costat del president a la celebració de l'Acte Institucional del Dia d'Andalusia organitzat per la FECACV i per a participar després en una trobada amb alcaldes socialistes del País Valencià.