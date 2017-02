País Valencià i Andalusia demanen un pacte estatal contra la violència masclista en 4 mesos

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 13:15h

Els caps dels executius valencià i andalús s’alien en defensa del Corredor Mediterrani, un millor finançament autonòmic i contra la “inadmissible xacra” que suposa la violència contra les dones



RedactaVeu / EP / València.



El president del País Valencià, Ximo Puig, i la presidenta d’Andalusia, Susana Díaz, han lamentat aquest diumenge la “xacra” que suposa la violència de gènere i han defensat que en un termini de quatre mesos se li puga oferir a la societat espanyola un pacte estatal contra la violència masclista. Així ho ha assenyalat la presidenta andalusa després de ser rebuda per Ximo Puig en el Palau de la Generalitat, un trobada en la qual han abordat tant el tema de la violència de gènere com el finançament autonòmic i el Corredor Mediterrani.



Susana Díaz ha destacat sobre la violència masclista que “el que està passant no és admissible” perquè “és d'una crueltat intolerable” i cal “celeritat i urgència" per part de l'administració per a respondre a les morts de dones a les mans de les seues parelles o exparelles. “Estem davant una situació greu”, ha remarcat Díaz, que ha apel·lat al “màxim compromís de totes les institucions i de la societat en el seu conjunt”. Ha recordat que des que es tenen estadístiques sobre aquestes morts, l'any 2003, han sigut assassinades a les mans de les seues parelles o exparelles 900 dones i “a molts menors també els ha agafat per mig aquesta lacra masclista”.



Així, advoquen perquè el treball de la subcomissió sobre la violència de gènere que es desenvolupa en el Congrés es fixe un termini màxim de dos mesos per a redactar les seues conclusions, que després hauran de ser portades a una Conferència de Presidents “de manera urgent”, a la qual haurien de ser convidats la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), pel treball que presten els ajuntaments en l'atenció a la dona, i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i que tot aquell treball finalitze en un termini màxim de quatre mesos.



També ha advertit als agressors que "no tenen espai entre nosaltres" i se'ls va a combatre amb tots els mitjans que ofereix la democràcia.



Per la seua banda, Ximo Puig ha destacat que cal lluitar contra la violència de gènere, i ha reclamat un major compromís per a aconseguir-ho i abordar aquesta qüestió d'una manera transversal, tant des de l'àmbit social com el judicial o l'educatiu.