Ferri: ‘El pacte valencià contra la violència masclista ha de ser model per a l’Estat espanyol’

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 13:45h

“És un orgull que el territori valencià, per la sensibilitat del govern del Botànic, siga l’impulsor d'un pacte contra la violència masclista que ha de ser exemple i model per a un pacte en eixe sentit a l'Estat espanyol”, ha manifestat Ferri.En aquest sentit ha celebrat “que les forces polítiques i també altres territoris comencen a sumar-se a la iniciativa de la vicepresidenta i el Consell. En l'última Conferència de Presidents Autonòmics ja es va tractar, a instància de la delegació valenciana, sobre la necessitat d’un pacte d’estat per eradicar la violència masclista, encara que es va poder comprovar, lamentablement, que no es va tractar amb la sensibilitat suficient per part de tots els representants territorials".Segons Ferri “s’ha de posar en valor com amb el govern del Botànic s’ha instaurat la convocatòria d’una concentració i s’han convidat totes les forces polítiques i la societat civil a mostrar el rebuig a la violència masclista, cada vegada que hi ha un assassinat conseqüència d’eixa lacra".La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destina enguany 9 milions d'euros per finançar ajudes directes, indemnitzacions i centres per a dones víctimes de violència masclista. De la mateixa manera, ha subratllat, “estem comprovant com la lluita contra la violència masclista està implicant a tot el Consell”, amb mesures des dels diferents departaments. Ferri ha anunciat que a les Corts “consensuàrem un pla de treball per a la comissió contra la violència masclista que estem duent a terme des de l’any passat amb l'objectiu de modificar les lleis que aborden esta problemàtica. Així el pròxim més de juny traurem endavant un dictamen que pot aportar molt a nivell legislatiu a la lluita contra la violència masclista”.En definitiva el pacte contra la violència masclista passa, segons el síndic de Compromís, “per acordar una gran bateria de mesures concretes que tinguen en compte polítiques i a les quals es destinen recursos suficients per aturar la massacre de dones que estem patint.