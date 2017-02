Susana Díaz a València: ‘La diversitat ens fa forts, volem seguir sent iguals’

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 18:00h

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, ha assistit aquest diumenge a un acte de celebració del Dia d'Andalusia a Mislata en el qual ha destacat que quan s'uneixen aquesta autonomia i la valenciana “la diversitat ens fa fortes. Tots volem seguir sent iguals”.En la seua intervenció, la també secretària general de la federació andalusa del PSOE s'ha dirigit als 200.000 “andalusos valencians i valencians andalusos” a les comarques valencianes: “Andalusia ha d'estar agraïda pel fet que porteu el vostre nom i la vostra terra per tots els racons”, ha manifestat. “El meu compromís com a presidenta és que sempre ens sentireu a prop, les 40 cases d'Andalusia, la federació i tots els que porteu la vostra terra”, ha ressaltat Susana Díaz.Per la seua banda, Ximo Puig ha indicat a la seua homòloga a Andalusia que té al País Valencià “els millors ambaixadors, la millor targeta de presentació d'Andalusia”. El també secretari general del PSPV-PSOE s'ha referit al 80 aniversari de la mort del poeta alacantí Miguel Hernández, que és el “símbol d'unió entre el que era el poble de la seua dona, de Josefina Manresa, i Miguel Hernández, valencià d'Oriola”. “Miguel Hernández és qui ens uneix hui també per a dir que efectivament, 'deixeu-me l'esperança', i jo, com el poeta, en nom de tots vosaltres demane que ens deixen l'esperança per a veure un futur millor. Ho anem a aconseguir”, ha reivindicat Puig.Díaz i Puig han clausurat una jornada en la qual integrants de diferents col·lectius culturals han oferit actuacions de flamenc durant una celebració que ha reunit uns 2.000 simpatitzants. En la jornada també han intervingut el president de la Diputació de Còrdova, Antonio Riz Cruz; l'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i la presidenta de FECACV, Puri Torres. Entre els assistents es trobaven regidors, diputats i alcaldes de diferents municipis.Després de l'acte, Díaz, Puig i Bielsa han visitat la seu de l'Associació Andalusa de Mislata, on han compartit uns moments amb els seus socis i han presenciat l'actuació dels grups de ball d'aquesta entitat. Els presidents dels Govern valencià i andalús han tancat la seua jornada a València amb un dinar amb alcaldes socialistes en la seu del PSPV-PSOE en el carrer de Blanqueries de València.