Milers de persones prenen València per a exigir un ‘acolliment real’ per als refugiats

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 18:30h

“Açò és brutal i la pròxima convocatòria reunirà encara més gent”, afirmen des d’ObrimFronteres sobre la multitudinària manifestació amb el lema No a l'Europa Fortalesa, #VolemAcollir

València



Milers de valencians, més de 5.000 segons fonts de l’organització, han participat en la manifestació convocada simultàniament en més de 30 ciutats d'Europa sota el lema 'No a l'Europa Fortalesa, #VolemAcollir, que ha inundat aquest diumenge els carrers del centre de València per a exigir una acollida “real i humana” per als refugiats en una resposta humanitària “contundent” per part dels governs europeus i respecte als drets humans.



En la manifestació de València han participat més de 50 col·lectius i a ella s'han sumat milers de persones, que han portat la protesta des de la seu de la Delegació de Govern, en el carrer de Colón, fins al CIE de Sapadors (Centre d'Internament d'Estrangers), tancat des de fa cinc mesos de forma temporal per una plaga de xinxes.



Les companyes d'Obrim Fronteres durant la manifestació. Fotografia: Javier Cid.



A ritme de Muixeranga i batucada, i entre xiuletades, tambors i pancartes amb lemes com 'Ni gent sense cases ni cases sense gent', 'Les persones primer', 'Vies legals ja!', 'Àfrica explotada, Europa Tancada', 'Obrim Fronteres', 'EU Mata', els manifestants han volgut “estendre els seus braços” als refugiats i reclamar tant a la Unió Europea com als seus estats membres una sèrie de mesures. Entre elles, l'organització ha destacat en el manifest la de desplegar una nova política d'asil i migració europea que “prioritze les persones”, engegar una operació de rescat i salvament “eficaç i que complisca amb el deure de socórrer” per a evitar més morts, habilitar vies legals i segures perquè els refugiats puguen rebre asil “i no hagen d'emprendre travessies mortals”.





La batukada Green Gos va animar la manifestació en suport dels refugiats i refugiades. Fotografia: Javier Cid.



Alguns dels manifestants han aprofitat la coincidència de la convocatòria amb el Dia de la Crida de les Falles de València 2017 per a portar en el pèl una pinta de cartó amb el lema 'No a l'Europa Fortalesa'.





La Jove Muixeranga de València també va participar a la manifestació. Fotografia: Javier Cid.



La protesta s'ha convocat simultàniament en més de 30 ciutats d'Europa sota el lema #VolemAcollir i pren el testimoni de la concentració que va congregar a Barcelona, el dissabte passat, entre 160.000 i 500.000 persones per a reclamar l'acolliment de refugiats que fugen “de la misèria i la guerra” després que “2016 s'haja tancat com l'any més mortífer en el Mediterrani, amb més de 5.000 persones mortes intentant arribar per mar i altres 200 en el 2017”.



#VolemAcollir ha mostrat la seua fèrria oposició a “tota intervenció militar front els fluxos migratoris” i ha instat els governs europeus al fet que complisquen la política de contingents i que “exigisquen que es reubique les persones refugiades en els països que es van comprometre a acollir-les”. Amb aquestes reclamacions, les associacions que s'han manifestat demanen que les administracions aborden “des de la responsabilitat, la solidaritat i la humanitat” les causes que provoquen els desplaçaments forçats i que ho facen mitjançant la cooperació internacional al desenvolupament.





Algunes manifestants reclamen obrir les fronteres a Europa. Fotografia: Javier Cid.



Reclamen més places d’asil



A nivell estatal, la protesta ha exigit al Govern d'Espanya la seua retirada a l'acord de suport entre la UE i Turquia i la “suspensió immediata” de la seua aplicació, així com el compliment del programa de reubicació i reassentament adoptat pel Consell Europeu. També per a evitar noves morts en el Mediterrani, l'organització ha proposat l'engegada de "visats humanitaris" i ha demanat que es flexibilitzen els requisits de reagrupació familiar vigents en l'actualitat, al costat de l'aprovació del reglament que desenvolupe normativament la Llei d'Asil "pendent des de fa més de set anys".



Finalment, les associacions han reclamat a l'executiu que dirigeix Mariano Rajoy que elimine els obstacles per a l'accés a l'asil, així com “les devolucions il·legals en les fronteres de Ceuta i Melilla" o “l'exigència de visat de trànsit aeroportuari imposat en 2011 a les persones de nacionalitat siriana”. Algunes altres peticions han sigut el tancament de tots els CIE i acabar amb les "batudes racials i racistes”. En definitiva, “respecte als drets humans”, com han dit al carrer els manifestants.





Final de la manifestació davant la porta blava del CIE de Sapadors. Fotografia: Javier Cid.