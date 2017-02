Albiol durà a Europa la manipulació de granels a cel obert al port d'Alacant 

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 00:00h

La portaveu d'Esquerra Unida traslladarà al Parlament Europeu les exigències contra les emissions contaminants que provoca l'activitat

“Hi ha zones protegides per la Xarxa Natura 2000 que es veuen afectades per les emissions que provoca l’activitat, com per exemple les àrees marines incloses en la ZEPA i LIC de Tabarca; i Europa és molt clara respecte a la preservació d’aquestes àrees”, assegura l’eurodiputada d’Esquerra Unida.



RedactaVeu / Brussel·les



La portaveu d’Esquerra Unida al Parlament Europeu, Marina Albiol, ha mantingut una reunió amb representants dels col·lectius veïnals i educatius que des de fa anys lluiten contra la manipulació a cel obert de granels pulverulents al Port d’Alacant per les emissions contaminants a l'atmosfera que produeixen.



La reunió, a la qual també han assistit els regidors d’Urbanisme i de Medi Ambient d’Alacant, ha servit segons Marina Albiol “per a conèixer el problema que pateixen els veïns i veïnes de la zona per la manipulació de materials a granel a cel obert”, i també “per a estudiar possibles estratègies per a dur a l’Europarlament el conflicte que des de fa més d’una dècada mantenen els afectats amb les distintes administracions implicades”.



Durant el transcurs de la trobada, els representants dels col·lectius han explicat els problemes de salut pública i mediambientals que genera la manipulació a cel obert que es practica al port alacantí. També han traslladat a la portaveu d’EU a l’Eurocambra la seua principal reivindicació: que la manipulació es faça en naus tancades en depressió per a evitar llançar a l’atmosfera partícules contaminants. En paraules d’Albiol, “l'autorització d'emissions a l'atmosfera aprovada pel Govern Valencià no acaba d'imposar la solució definitiva al conflicte, que no és altra que naus tancades en depressió, ja que obri la porta al fet que eixes naus finalment no es construisquen".



Tant Albiol com els representants veïnals han coincidit a assenyalar que la via Europea “pot ser de gran utilitat de cara al fet que les reivindicacions siguen escoltades”, ja que semblen estar incomplint-se diverses normatives europees relacionades amb la protecció del medi ambient i de la salut pública.



Zones protegides per la Xarxa Natura 2000



“Hi ha zones protegides per la Xarxa Natura 2000 que es veuen afectades per les emissions que provoca la activitat –ha continuat Albiol−, com per exemple les àrees marines incloses en la ZEPA i LIC de Tabarca; i Europa és molt clara respecte a la preservació d’aquestes àrees”. També hi ha directives sobre pràctiques industrials que assenyalen que aquesta mena d’activitat no pot realitzar-se a l’aire lliure, diu. “I tot això, a banda que sembla evident que s’estan incomplint normatives en matèria de salut pública, quan es donen freqüentment situacions tan greus com que els alumnes de col·legis propers no poden eixir al pati quan l'activitat s'exerceix”, destaca Albiol.



La portaveu d’Esquerra Unida a Brussel·les avança que els col·lectius afectats presentaran una petició a la Comissió Europea per a exigir una solució al conflicte, tot subratllant que “independentment de l’estratègia davant la UE i del recorregut de les accions que emprenguen, el que no trobem en absolut lògic és que aquests veïns i veïnes hagen arribat a aquesta situació. Que s’hagen recollit milers de signatures, que s’hagen mobilitzat escoles i barris sencers, que a Alacant duguem més de deu anys de conflicte per aquestes pràctiques com a mínim molestes i gens recomanables, i que a hores d’ara el Govern valencià no haja imposat, sí o sí, les naus tancades en depressió. És evident que s’estan menyspreant els drets, la qualitat de vida i la salut de molts alacantins i alacantines, de manera que confiem que l’Europarlament estiga obert a escoltar i atendre els col·lectius afectats. Per la nostra part, treballarem en tot allò que tinguem al nostre abast per solucionar una situació tan greu”.