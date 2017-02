La Crida 2017 celebra que ‘el major patrimoni de les Falles és la seua gent’

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 21:45h

Una Crida acompanyada pels sons i les imatges dels protagonistes de la festa, els fallers, ha encetat aquest diumenge la flama de les Falles 2017, les primeres des que van ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. Tant l'espectacle de llum de color com els discursos de les falleres majors −Raquel Alario i la xiqueta Clara Parell− s'han convertit en un tribut per a demostrar que “el millor patrimoni de les Falles és la seua gent”.Projeccions d'imatges acompanyades pels sons que viuen en els casals, una gran instal·lació d'il·luminació, efectes especials i una potent banda de so han sigut els mitjans tècnics empleats per a la realització d'un espectacle integrador, on l'espai totèmic de les Torres de Serrans s'ha transformat en un gegantesc espill emissor de llum.A l'acte que dóna la benvinguda a les Falles de 2017 han assistit Joan Ribó, Ximo Puig, Pere Fuset i altres integrants del consistori. L’alcalde ha recordat la declaració de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat i ha manifestat que el “reconeixement ha sigut possible gràcies al treball constant dels fallers generació rere generació”. Durant els festejos, “omplirem els carrers amb aquell esperit creatiu que s'ha convertit en signe de la nostra identitat”, ha dit el primer edil, que ha agregat: “La festa converteix València en una ciutat d'acolliment i per açò lliurem les claus de la nostra ciutat a les nostres falleres majors”.Tot seguit ha pres la paraula la fallera major infantil, Clara Parell, qui molt emocionada i acompanyada de la seua Cort d'Honor s'ha dirigit als xiquets per a dir-los que és “la veu dels mes xicotets de la festa”. “Nosaltres som el present però també el futur”. També ha desitjat que es complisca “un somni infantil: que els xiquets que pateixen guerres escolten solament el soroll de la pólvora en la ciutat de València”.La fallera major, Raquel Alario, ha subratllat que “arriben els dies més màgics de les nostres Falles, on desvetlem el fruit del treball artesà”. Ha animatels fallers a obrir els cors dels veïns i visitants perquè aquests siguen, quan tornen als seus llocs d'origen, “pregoners de la millor festa del món”. Per açò, ha instat, també en anglès, a gaudir junts de les celebracions en un poble “acollidor, dinàmic, creatiu i orgullós de la seua nostra història”.Així, assajos de bandes de música, de grups de teatre i de ball, preparatius de vestuari, de cavalcades, de les Falles s'han reflectit en les Torres, que han emès la seua llum cap al cel de València. El punt final ha deixat un clar missatge: “Som patrimoni”.