Pere Valenciano impugna la tria d'Empar Marco per a dirigir RTVV per 'tongo'

El periodista Pere Valenciano, director de El Periódico de Aquí, ha anunciat que impugnarà el concurs per a l'elecció del director general de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC), la nova RTVV, perquè considera que el procés "ha sigut un tongo disfressat de concurs públic per a aparentar el que no és".Així ho ha assegurat en un comunicat després que dijous passat el Consell Rector de la CVMC resolguera proposar Empar Marco com a directora general de la nova radiotelevisió pública valenciana, la qual va participar en el concurs públic convocat, on es van presentar inicialment una vintena de candidatures.Valenciano ha subratllat que tots els professionals li mereixen el "major dels respectes", també els tres finalistes del tram final, "avalats tots per les seues trajectòries", i ha explicat que ha sigut "molt crític" amb la decisió del tancament de Canal 9 per part del Consell d'Alberto Fabra, per la qual cosa rebutja que cap partit vulga traure "rèdit polític" de la seua decisió, que ha adoptat "espentat" per "la seua consciència".El periodista ha subratllat que desitja que s'òbriga "ràpid i en condicions" una radiotelevisió "pública, de qualitat i en valencià, però que ho faça correctament, evitant d'origen els errors del passat". Valencino recalca que igual que els altres 19 professionals presentats, va decidir formalitzar la seua candidatura "perquè per primera vegada es convocava un concurs obert a aquelles persones que compliren uns requisits i uns mèrits".No obstant açò, creu que ha de complir amb la seua obligació com a periodista "de denunciar el que sens dubte és un paripé per a triar entre una terna de professionals aquells afins ideològicament als que estan en el poder". Entre els diferents aspectes que denuncia, es troba el fet que si bé en les bases de la convocatòria del concurs per a la proposta de nomenament del director general s'arrepleguen els requisits i mèrits, no s'estableix la puntuació de cadascun.El barem amb la puntuació "detallada" va arribar en la reunió del 19 de gener de 2017 per part de la CVMC, 10 dies després de finalitzar el termini per a presentar els projectes i, per tant, quan ja es coneixien els candidats, els seus currículums i els seus projectes.A més, afegeix que, segons les informacions publicades, els consellers, nou a propostes dels partits amb representació en les Corts i un per UGT, “es van repartir els treballs a proposta del director del Consell Rector, Enrique Soriano, i se’ls van emportar a casa per a debatre al llarg del diumenge 18 de febrer quina nota havien posat a cadascun”.Segons agrega, d'acord amb eixes informacions, "no van valorar cadascun dels consellers tots els projectes dels candidats per a fer nota mitja, van arribar a la fase final 15 dels 20 inicials, per la qual cosa es desconeix com es va fer la posada en comú, qui va votar cada treball i com van acabar imposant-se els tres finalistes, als quals el dijous 23 de febrer se'ls va fer l'entrevista personal, el 10 per cent de la nota, per a triar finalment Empar Marco".El periodista posa l'accent que "des de principis de gener ja se sabia que anaven a quedar entre els tres finalistes tant Josep Ramon Lluch com Salvador Enguix i la tercera en discòrdia seria una dona", que va acabar sent Marco. Valencino ha lamentat que pensava que aquest era "realment un procés de concurrència pública i no de meres adscripcions ideològiques i personals, però la terna de tres candidats va confirmar aquestes reflexions".A més, afegeix que el mateix diumenge que es van donar a conèixer els finalistes, una "font solvent" li va garantir que la directora general anava a ser Empar Marco, "com així vaig publicar en el meu mur de Facebook i com així ha succeït", conclou.