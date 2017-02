El festival Dansa València renaix amb un Ballet de la Generalitat renovat

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 16:30h

Tretze espectacles de dansa contemporània, amb la participació de sis companyies valencianes servirà per ‘veure i comprar’

Dansa València, Girona, Guarinos, IVC



EP / València.



Un total de 13 actuacions, sis d'elles a càrrec de companyies valencianes i quatre estrenes absolutes i totes elles amb un vessant professional que reunirà programadors del sector, constitueixen l'oferta de Dansa València 2017, un festival que després d’anys en “dic sec” renaix amb la finalitat d'atraure el públic i de brindar als professionals un mercat en el qual "veure i comprar" dansa contemporània.



Així ho ha asseverat el director del Institut València de Cultura (IVC), Abel Guarinos, que ha donat a conèixer els detalls de l'esdeveniment en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyat pel secretari autonòmic de Cultura i la regidora d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, Maria Oliver, així com per Inma García, en representació de l'Associació Valenciana d'empreses de Dansa (AVED), i Meritxell Barberà, de Taiat Dansa.



Amb el lema “Dansa València to be continued...”, el festival se celebrarà del 6 al 9 d'abril en diferents seus de la ciutat: els dos espais propis del IVC, el Teatre Principal i el Teatre Rialto, el Teatre El Musical (TEM) de l'Ajuntament i la sala Matilde Salvador de la Universitat-La Nau. També es realitzaran quatre espectacles de carrer en la plaça del Patriarca.



A més, el Teatre Rialto acollirà la plataforma per a internacionalitzar la dansa valenciana, “Missió Inversa”, impulsada per AVED amb la col·laboració de CulturArts, el IVACE i la SGAE.



Des de l'actual direcció de la Conselleria de Cultura recorden que Dansa València va ser "un referent de la dansa contemporània espanyola des de la seua primera edició en 1988". Després de desaparèixer com a tal en 2004, enguany, el certamen "vol donar un primer pas per a reprendre la seua fórmula original" i proposa, segons ha assenyalat Albert Girona, "una cita que durant quatre dies convocarà professionals nacionals i internacionals al voltant d'una programació representativa del panorama coreogràfic espanyol més actual".



Amb eixa finalitat, el festival compta amb un pressupost de 60.000 euros, a més del que suposa l'aportació de personal de les institucions col·laboradores, dels quals més del 30 per cent es dedicaran a acollir els programadors que acudisquen a la cita, que s'està promocionant en el circuit des de la passada Fira de Tàrrega.



Quant a la programació, en l'edició participaran 13 companyies, sis d'elles valencianes: Otra Danza, Taiat Dansa, Titoyaya Danza, Cia Maduixa, A tempo dansa i el Ballet de la Generalitat.



En el Teatre Principal es podran veure els espectacles de la companyia del coreògraf israelià establert a l’Estat espanyol, Sharon Fridman, amb All ways; Sacra, de l'agrupació il·licitana Otra Danza, que celebra el seu dècim aniversari inspirant-se en una de les primeres peces creades per Asun Noales, la seua directora; i l'estrena absoluta de l'última producció de les valencianes Taiat Dansa, coproduïda juntament amb Las Naves. Espai d’innovació i creació: Still Life.



Pel Teatre Rialto passaran creacions de tres coreògrafs amb "una interessant trajectòria": Antonio Ruz presentarà Double Bach, un projecte en col·laboració amb el músic Pablo Martin Caminero i la ballarina principal en la Companyia Nacional de Dansa, Tamako Akiyama. També podrem veure Noviembre, de Roser López Espinosa, i Shy blue, d'Elías Aguirre, que combina elements de dansa contemporània i urbana.



Per la seua banda, el TEM s’afegeix a Dansa València amb una de les companyies estatals més presents i reconegudes en el circuit europeu, La Veronal. El seu director, Marcos Morau (nascut a Ontinyent) va rebre el Premi Nacional de Dansa en 2013. A més a més, en el TEM, presenten també l'espectacle Voronia.



La sala Matilde Salvador és un altre dels espais que forma part del festival amb l'estrena absoluta de Siempre en algún lugar, de Paula Quintana, ballarina i coreògrafa que aglutina la dansa contemporània, el flamenc i el teatre. A més, Titoyaya Dansa posarà en escena Lluita.



Espectacles de carrer



Amb la intenció d'acostar la dansa a la societat, el festival presentarà en la plaça del Patriarca quatre muntatges dels quals dos seran estrenes absolutes: el primer, Naufragio Universal, de Marco Vargas i Chloé Brûlé, un tàndem artístic que ha creat un segell personal utilitzant el ball flamenc en espectacles a l'aire lliure.



El segon, de la companyia de Villareal A Tempo Dansa, dirigida per Pepa Cases, també amb 10 anys de trajectòria. En el seu espectacle De traca, els ingredients principals són la participació del públic i l'olor a pólvora.



El públic podrà gaudir també de l'espectacle que va guanyar el Premi Moritz de la Fira de Tàrrega 2016, guardó que premia la millor estrena d'arts escèniques de carrer no convencionals, Mulïer, de la companyia valenciana Maduixa, un referent ja imprescindible en l'escena nacional.



Ballet de la generalitat



El Ballet de la Generalitat estarà així mateix present en la plaça del Patriarca amb El cant del cos, coreografiat per Amaury Lebrun, una peça que mostra com el gest quotidià es pot convertir en dansa i emocionar-nos.



Guarinos ha sigut preguntat pels mitjans de comunicació per la situació d'aquesta agrupació. El responsable de l'ICV ha asseverat que "el Ballet de la Generalitat continua, existeix" i ha explicat que la línia de funcionament serà que els ballarins depenguen dels projectes, ja que es tracta de "gestionar els diners públics" i no es pot tenir "14 ballarins en la banqueta i que en ballen sis".



Així, ha informat que recentment s'ha realitzat un càsting en el qual han sigut seleccionats 8 ballarins (quatre dels quals repeteixen). Aquest grup realitzarà la gira pedagògica pel País Valencià d’El cant del cos i es projecta una nova producció per a estrenar-la al juliol en el Festival Grec que, probablement, requerirà d'un nou procés de selecció, ha avançat.