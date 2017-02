El PSOE porta a Fiscalia la destrucció del patrimoni històric del Palau del Temple

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 00:00h

La diputada Ana Botella denuncia la "irreparable destrucció del patrimoni històric", com és el cas del saló de plens del segle XIX



RedactaVeu / València.



La diputada socialista en el Congrés dels Diputats, Ana Botella, ha presentat davant la Fiscalia tota la documentació que durant l'últim any ha recopilat per a certificar les "nombroses incidències" en les obres de rehabilitació integral del Palau del Temple de València i la "irreparable destrucció del seu patrimoni històric" com és el cas del saló de plens del segle XIX.



Segons ha explicat, des de 2012, any en el qual es va redactar el projecte de reforma, els "despropòsits" al voltant d'aquesta infraestructura han sigut nombrosos i s'ha referit, per exemple, a l'acomiadament de l'arquitecte guanyador del concurs nacional i a la subcontractació d'un altre nou, sense experiència en rehabilitació patrimonial, a través d'empreses interposades.



A més, segons explica el partit, hi ha hagut també dos paralitzacions d'obra, una pel Govern i una altra per l'Ajuntament de València, a més de dos grans modificacions del projecte i l'adjudicació de les obres amb una baixa temerària del 40%.



"Contínues incidències i decisions inexplicables tractant-se d'un BIC amb màxima protecció que constitueixen els precedents rellevants que han desembocat en un fet singular com és la destrucció del saló de plens del segle XIX", ha afirmat.



La diputada ha qualificat de "barbàrie" que es destruïsca el saló de plens per a, en el seu lloc, situar banys i despatxos i que "les restes, les despulles, d'aquesta obra que havia d'haver gaudit del màxim nivell de protecció, s'envien a l'actual Diputació Provincial en condicions molt lamentables".



Ha remarcat que la destrucció del saló de plens "és un mal irreparable perquè malgrat ser desmuntat i retornat íntegrament a la Diputació de València el mal ja està fet, ja que estava construït a mida de l'espai que ocupava i constituït per un conjunt d'elements estructurals i decoratius de l'època en parets i sostre i no solament era un mobiliari".



Per a la diputada socialista, tal com explica en l'escrit que presenta davant la Fiscalia, aquesta destrucció "és responsabilitat tant de l'arquitecte i la direcció d'obra, com de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, que supervisa les obres, així com dels responsables de contractació i seguiment de l'obra del Ministeri d'Hisenda i Ministeri de Cultura, ja que es tracta d’un BIC i Monument Històric Artístic Nacional".



‘Obstrucció’



De la mateixa manera, ha destacat que la falta de resposta concreta per part dels dos ministeris responsables de l'obra a les preguntes i peticions de documentació realitzades "constitueix una obstrucció al coneixement de la veritat i a la seua delimitació de responsabilitats".



Ha recordat que va ser el delegat del Govern qui va afirmar que els trasllats s'havien fet "prèvia consulta al Ministeri de Cultura, alguna cosa que fins al moment el Ministeri no ha acreditat".



Finalment, la diputada socialista ha posat l'accent que es tracta d'un edifici construït en el segle XVIII, Monument Històric Artístic Nacional i Bé d'Interès Cultural, així com de l'únic exponent de l'arquitectura neoclàssica a València. És també la seu oficial de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i, per tant, "patrimoni de l'Estat i responsabilitat directa del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sota la supervisió del Ministeri de Cultura", ha conclòs.