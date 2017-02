La MESAV dóna suport a Empar Marco i afirma que ‘reactivarà’ el sector audiovisual

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 16:45h

La Mesa Sectorial de l'Audiovisual Valencià (MESAV) ha expressat, aquest dilluns, el seu suport a la proposta del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació (CVMC) de presentar la periodista Empar Marco davant les Corts com a elegida per a ser directora general de l'entitat , ja que considera que aquesta decisió facilitarà la "reactivació" d'un sector "fonamental per a la promoció de la nostra llengua i la nostra cultura".Així ho ha apuntat en un comunicat en el qual valora la decisió adoptada dijous passat per l'òrgan rector de la CVMC "passats més de tres anys de la violenta apagada de la radiotelevisió pública valenciana i després d'un llarg procediment legislatiu".Al seu judici, "el maltractament injustificable patit per creadors, professionals i empreses deu quedar arrere" i considera que aquest és "el moment de concretar el nou espai audiovisual valencià que tantes vegades hem reclamat des de la MESAV".Com a representant del sector audiovisual valora que siga "una dona professional de l'audiovisual i gran coneixedora del sector públic comunicatiu la persona encarregada d'engegar un projecte tan il·lusionant i complicat alhora com és l'engegada de la ràdio i la televisió públiques valencianes, a partir d'ara transformades en transmèdia, juntament amb la plataforma digital".En aquesta línia, incideix que Empar Marco ha guanyat un concurs públic en el qual el seu projecte ha sigut el "millor valorat, per sobre de la resta de candidats". "Som conscients que la recuperació econòmica i empresarial del sector depèn en bona mesura de la seua tasca", recalca, i es posa a la seua disposició per al que puga necessitar, al mateix temps que la convida a comptar amb ella "per a resoldre tots els inconvenients que puguen sorgir".La MESAV ha fet una crida a les Corts perquè "respecten" la proposta del Consell Rector i validen dijous que ve la decisió d'aquest òrgan, "respectant així la independència que tant necessita per al seu correcte funcionament".