Rescaten el cadàver d'una espeleòloga atrapada en un pou de 40 metres en Gandia

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 17:15h

Aquesta cavitat, de molta profunditat i difícil accés, es troba en la zona del Molló de la Creu



EP / Gandia.



L'helicòpter de la Generalitat Valenciana ha rescatat aquest dilluns el cadàver de l'espeleòloga morta aquest diumenge després de quedar atrapada en un pou de 40 metres de profunditat i de difícil accés en l'abisme de la zona Molló de la Creu de Gandia (la Safor), segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències.



La dona es trobava realitzant tasques d'espeleologia quan va caure en el pou, al voltant de les 15.20 hores d'aquest diumenge, segons va informar el Consorci Provincial de Bombers, que va tractar sense èxit d'arribar fins a ella, ja que no ha sigut fins aquest matí de dilluns quan l'han pogut evacuar.



Es tracta d'un avenc amb accés complicat per terra, per la qual cosa els bombers han comptat amb l'ajuda d'un helicòpter del Consorci i un altre d'emergències de la Generalitat Valenciana.



En el dispositiu de rescat han participat tres comandàncies, huit bombers, dos rescatadors i dues autobombes. El Consorci de Bombers de València ha comptat, així mateix, amb la col·laboració dels seus homòlegs d’Alacant.