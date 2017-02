Descobreixen un passadís de l'època romana que connecta amb la Catedral de València

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 00:00h

El Restaurant ' La Moma ' Cova Gastronòmica de València ha tret a la llum un passadís d'època romana que connecta aquest establiment amb la Catedral, tal com informen els seus responsables, que afegeixen que aquest és “un dels set camins secrets del subsòl” que arriben a aquest edifici religiós.El passadís ha sigut condicionat "amb l'objectiu de fer que forme part de la història de la ciutat i del local", expliquen des d'aquest establiment els qui ara fan “un pas més i, a més de seguir permetent menjar en la històrica cova, han decidit traure a la llum aquest passadís que és un dels set camins secrets del subsòl que connecta amb la Catedral de València”.L'espai on està aquest local, en el segle I d.C fou l'epicentre de recollida diària d'aigua, època de la qual es conserva una autèntica cisterna romana que en l'Edat Mitjana fou utilitzada per la Seu com a sitja. Posteriorment, en el 1857, aquest lloc va esdevenir la residència 'La Moma', d'on rep el nom actual, que fa referència a la clàssica figura valenciana que representa la virtut.