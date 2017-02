Compromís es referma en el 'no és no' a les diputacions

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 18:45h

També han encarregat als serveis jurídics que estudien la possibilitat de transferir part de les competències a altres administracions

EP / València.



El grup de Compromís en la Diputació de València ha reiterat aquest dilluns la seua postura contrària a l'existència de les diputacions i, en aquest sentit, ha avançat que des de la corporació provincial s'ha demanat als serveis jurídics que estudien la possibilitat de transferir part de les seues competències a altres administracions com la Generalitat Valenciana, les mancomunitats o els ajuntaments. "La nostra postura és la de "no és no" a les Diputacions", ha remarcat el portaveu de la coalició en la Diputació, Xavier Rius.



Així ho ha indicat Rius en roda de premsa acompanyat per la vicepresidenta de la corporació provincial, Maria Josep Amigó i la secretària general del Bloc, Àgueda Micó durant la presentació d'un vídeo, que es distribuirà en les xarxes socials, sobre el paper de les diputacions i en el qual s'explica per què haurien de dissoldre's.



El futur de les diputacions. Vídeo: Canal Coalició Compromís



Concretament, el documental explica que les diputacions tenen el seu origen en la Constitució de Cadis i estan basades en el model centralista, per la qual cosa subratlla que es tracta d'una administració "obsoleta" que ha servit per a teixir "xarxes clientelars i de corrupció", ja que amb aquest model les ajudes es donaven "a dit".



Així mateix, el vídeo remarca que des de Compromís estan treballant per revertir aquest tipus de comportaments i aconseguir una gestió "més eficaç, transparent i justa" en la qual s'optimitzen els recursos. A més a més, també s’aposta per la transferència de competències a Ajuntaments, mancomunitats o la Generalitat.



Sobre aquest tema, Amigó ha argumentat que ells estan en les diputacions per "responsabilitat" perquè si no hagueren aconseguit un pacte de govern amb el PSPV "estaria governat el PP i açò haguera sigut una irresponsabilitat", ha puntualitzat. No obstant açò, ha reiterat que el seu objectiu és transferir competències a altres administracions per a donar als municipis "major autonomia".



Tanmateix, també ha remarcat que mentre aquestes institucions existisquen Compromís formarà part d'elles per a "servir als ciutadans". "Mentre existisca volem que siga més transparent, eficaç i justa. Estem treballant perquè es repartisquen els recursos de manera objectiva i que arriben les ajudes a tots independentment del color polític dels municipis", ha defensat Amigó.



De la mateixa manera, ha llançat un missatge de "tranquil·litat" als funcionaris que treballen en les corporacions provincials perquè ha indicat que en cas d'aconseguir que es dissolguen serien resituats en altres administracions.



"Buscar alternatives"



Micó ha defensat la necessitat de buscar una alternativa a aquestes administracions i fer "pedagogia" en la societat per a obrir el debat sobre aquesta qüestió perquè ha admès ser conscient que en aquesta legislatura no es va a reformar la Constitució per a acabar amb les diputacions. "Sabem qui governa", ha manifestat.



Xavier Rius, per la seua banda, ha lamentat que hi ha partits que arrepleguen aquesta iniciativa en el seu programa electoral però després no donen suport a les propostes d'altres grups sobre l'eliminació de les diputacions. "Nosaltres sempre diem 'no és no' a les Diputacions", ha incidit per a defensar que per a aconseguir un model més vertebrat i cohesionat es podria crear una Conselleria d'Administració Territorial que assumira les competències que ara tenen les diputacions.



Ha explicat que el 31% de la despesa d'aquestes corporacions no tenen res a veure amb les necessitats dels ciutadans, sinó que són per a gestió de l’administració. Per açò, creu que per a poder destinar eixes partides als municipis i evitar duplicitats en la gestió política i administrativa cal "eliminar les diputacions".



Socis de govern



Preguntat sobre el paper que juguen els seus socis de govern en la Diputació de València sobre aquesta qüestió, Rius ha assenyalat que per a enguany hi ha un compromís per a fer un estudi sobre com transferir competències d'aquestes administracions a unes altres, així com la creació d'un calendari i un full de ruta sobre aquesta qüestió.



Per la seua banda, Amigó ha lamentat que, encara que el PSPV arreplegue en el seu programa l'eliminació de les diputacions i tinga "clara la seua postura", ha experimentat un "canvi en la posada en escena". "Potser ara amb la presidència no els convé dir-ho, però no és un tema conflictiu amb ells", ha resolt.