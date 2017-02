L'AVE València-Castelló començarà el 20 de març en proves i l’Alacant-Múrcia a finals d’any

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 00:00h

“Jo també vull Corredor”, assegura el ministre de Foment davant d’un empresariat valencià que confia que aquesta trobada marque “un punt d'inflexió” en la consecució del Corredor Mediterrani.

El president Puig agraeix al Ministeri de Foment el “canvi de postura” de l’executiu espanyol i la consideració d'aquest projecte com a “prioritari”, si bé afirma que “és hora de passar de les paraules als fets”.

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha anunciat aquest dilluns a València que l'AVE València-Castelló començarà el 20 de març en proves, mentre que la circulació provisional del tram Alacant-Múrcia del Corredor Mediterrani arrancarà a la fi de 2017. També ha reiterat el compromís del Govern estatal amb el Corredor Mediterrani com una infraestructura “prioritària” no solament per al País Valencià, sinó per al conjunt de l’Estat espanyol.



En la seua intervenció en l'Assemblea General de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), celebrada en l'edifici de la Marina d'empreses EDEM, De la Serna, ha fet un repàs del desenvolupament dels treballs del Corredor Mediterrani tram a tram i ha avançat que les obres de circulació en proves de l'AVE València-Castelló començaran el 20 de març i a la fi d'any la del tram Alacant-Múrcia i Antequera-Granada. D'igual manera, preveu que la circulació en el tram Tarragona-Vandellós comence en el primer trimestre de 2018.



El ministre ha admès que hi ha obres en una situació més complicada com a conseqüència de problemes administratius com són els trams Castellbisbal-Vilaseca; Castelló-Vandellós i Murcia-Almeria i altres trams que requereixen de major treball com és València-La Encina que ha previst que estiga llest en el tercer trimestre de 2019.



El ministre se suma a la iniciativa #VullCorredor



“Als responsables públics i representants empresarials se'ns demana actuar amb sensatesa, sentit comú i de forma realista, tractar de fer una foto de la realitat actual. Quant a terminis d'execució, alguns són els que són i és impossible escurçar-los”, ha defensat De la Serna en atenció als mitjans de comunicació. “La voluntat política existeix i ningú va a fer desviar l'atenció del Govern del que és el Corredor ni anem a centrar més els nostres esforços en altres corredors, amb independència que hàgem d'actuar amb l'interès general que ens correspon”, ha puntualitzat, per a remarcar que se suma a la iniciativa d'AVE #VullCorredor #QuieroCorredor. “Jo també vull Corredor”, ha dit



“L’actual projecte és realista”



Durant la seua intervenció en l'Assemblea General d'AVE, De la Serna ha destacat que dels 6 països pels quals passa el Corredor Mediterrani, Espanya és el que “més impuls li ha donat” i el que “major aposta” pel seu desenvolupament ha demostrat. De fet, en aquest punt ha dit que l'actual projecte del Govern estatal és “realista” perquè abans hi havia una inversió “inviable” de 50.000 milions per a l'obra que ara s'ha pressupostat en els 17.000 milions, dels quals ja se n'han executat 13.000. Així, ha reiterat que es tracta d'una qüestió “prioritària tant des del punt de vista polític, social i econòmic”. “Podem cometre errors però anem a tenir tota la voluntat per accelerar el nostre compromís amb el Corredor”, ha subratllat de la Serna.



Ha explicat que els tres pilars de la Xarxa són la integració modal, la interoperativitat i l'enllaç multimodal per a aconseguir els objectius d'una circulació de trens de major capacitat, per a la qual cosa s'ha signat un contracte per valor de 800 milions per a l'adquisició de 15 trens, l'eliminació dels colls de botella, la millora de la connexió ferroviària amb els Ports i la coexistència de 2 amples per a afavorir la interoperativitat.



Puig a Rajoy: “És hora de passar de les paraules als fets”



Al final de l'Assemblea General d'AVE, els empresaris han comptat amb l'assistència del president Ximo Puig, qui en el seu discurs ha instat l'administració autonòmica i estatal a passar “de les paraules als fets” amb l'engegada del Corredor Mediterrani, ja que constitueix una “prioritat real per a Europa i per a Espanya”. El cap del Consell ha destacat que ha passat “massa temps” sense que es fera esment a les reivindicacions sobre la necessitat d'aquesta infraestructura, i ha agraït al Ministeri de Foment el canvi de postura i la comprensió i consideració d'aquest projecte com a “prioritari”.





Ximo Puig, durant laseua intervenció. Foto. GVA.



“Ja no volem haver de justificar mai més la necessitat del Corredor Mediterrani, perquè es tracta d'una reivindicació de fa més d'un segle i tots els estudis que s'han fet han incidit en la seua necessitat”, ha sentenciat Puig.



Boluda: “Un punt d’inflexió en la consecució del corredor”



Per la seua banda, el president d'AVE, Vicente Boluda, ha manifestat que aquest dilluns ha de suposar “un punt d'inflexió” en la consecució del Corredor Mediterrani que servisca per a “segellar un pacte estatal que permeta a les diferents administracions i a la societat civil remar en una mateixa direcció perquè la infraestructura siga realitat”.



Per açò, ha demanat al ministre “unir esforços i objectius” i aconseguir completar “l'Espanya radial amb una Espanya circular”.





