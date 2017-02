Puchol II i Jesús s’exhibeixen a Dénia i guanyen de carrereta

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 18:45h

La parella es col·loca tercera en la classificació mentre que el trio es despenxa amb zero victòries

Jesús.

Raül Ivars / Dénia.



La gent va acudir il·lusionada a Dénia per veure la partida que enfrontava els equips de Vinalesa (Puchol II i Jesús) i de Pedreguer (Marc, Pere i Héctor), amb ganes de divertir-se, però la partida va aportar poca emoció.



L’encontre va ser un recital i exhibició de la parella guanyadora. Puchol II està fet un bou i Jesús va jugar una animalada. La contra, amb Marc, Pere i Héctor, no trobà el seu lloc en la competició. El trio va començar la partida molt encertat i va fer el primer joc sabater des de el dau, en quatre quinzes, però va ser l’únic i l’últim que van anotar. Així, l’equip de Vinalesa de Puchol i Jesús, amb el feridor Oltra, va guanyar per 60-20 el de Pedreguer de Marc, Pere i Héctor, amb Pedrito de feridor.





Presentació de la partida de Dénia. Foto: Raül Ivars.



El batlle de Vinalesa es trobava també a Dénia, on va assistir per donar suport al seu equip, que va aconseguir la victòria. També hi van acudir alguns pucholfans i altres aficionats de València. De l'equip de Pedreguer-Masymas hi havia també bona representació, aficionats d'eixe poble i de la resta de la Marina.



Puchol II i Jesús es posen en tercera posició amb 5 punts, darrere de l’equip de Genovés, Dani i Carlos, segons amb 6 punts, i dels líders Soro III i Javi, que tenen 8 punts. Per la seua banda, l’equip de Marc, Pere i Héctor són últims amb zero punts i es despengen en la classificació. Hauran de reaccionar si volen continuar vius en la competició i passar a les semifinals.



Per a veure el calendari i els resultats accediu ací: Calendari i resultats XXVI Circuit Professional Escala i Corda.