Genovés II, Dani i Carlos posen la directa

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 19:15h

El trio de l'Ajuntament de Murla s'imposa al de València al trinquet de Petrer, on feia cinc anys que no es jugava la Lliga Professional

El trio guanyador a Petrer.

Foto: Val Net URL curta



Etiquetes

Murla, Petrer, València, XXVICircuitEiC



Jose Luis Hernández / Petrer.



Aquest dissabte es va disputar la partida de la Lliga Professional d'Escala i Corda a Petrer després de 5 anys d’absència. L’Ajuntament de Petrer va ser una part fonamental de la Lliga fins al 2009, quan va deixar de donar nom a un equip del circuit.



La vesprada va començar amb un dinar popular que va organitzar el bar del trinquet i en el qual es van servir gaspatxos manxecs per als comensals.



A les 17.00h va començar la partida de juvenils en què Alex, Natxo i Gerson van guanyar per 60-50 Cano, Lluis i Francisco. Els xiquets habituals de la partida de juvenils que es disputa cada dissabte al trinquet de Petrer van poder disfrutar d'un dia en què el trinquet lluïa la seua escala quasi plena i això va fer que els joves pilotaris donaren tot el que tenien dins.



Després va ser l'hora de fer les presentacions d'algunes escoles del sud d'Alacant, en concret les escoles de pilota d'Agost, Castalla i Petrer. Es van presentar una a una i després els jugadors protagonistes de la gran partida, que es van fer una foto amb tot el grup. A continuació va agafar el micròfon Antonio Vidal de Monòver, "Toni", per a dir unes paraules. Va donar les gràcies a l’Ajuntament i en especial al regidor d'esports de Petrer, Javier Martínez Salcedo, present en l'acte, pel seu esforç per fer que este dia fóra una realitat. A continuació va recordar als assistents que faltava una persona entre el públic, una persona que anava al trinquet tots els dissabte des que es va inaugurar i que ens va deixar feia unes setmanes, Jose Tortosa, conegut com "Tortosa", i es va fer un minut de silenci en la seua memòria. Per acabar, va agrair a Dani tots estos anys de pilota que ens ha regalat a tots als aficionats. Dani es va apropar a ell i el va abraçar i, mentre els jugadors estaven en formació, Dani es va posar a un costat dels jugadors per agrair-li, a tot el trinquet, els aplaudiments que no paraven de sonar per ell, i és que la gent no parava d’ovacionar-lo. A poc a poc tota l'escala anava posant-se en peu sense parar d'aplaudir. El moment va durar un minut llarg, i fou de màxima emoció ja que seria la seua ultima exhibició de pilota a Petrer.





Dani va ser ovacionat per l'afició de Petrer. Foto: Jose Luis Hernández.



I ara sí, va de bo, el trinquet quasi ple i la galeria plena, molta gent jove, cares conegudes, cares que mai havien entrat a un trinquet, gent de Petrer, Agost, Novelda, Sax, Castalla, Monòver, Elda.... de totes les poblacions veïnes. No volien perdre’s l’ocasió de veure les màximes figures.



La partida començà amb la postura a favor de l'equip de Genovés II, 15-15, i l'equip blau de Santi de Silla, Santi i Nacho va comença pegant-li fort i van fer molt ràpidament 15-25 i 15-Val a favor. Però l'equip roig, que no s'havia acoblat encara al trinquet, no va deixar que feren tan de pressa el 30 els seus rivals, i van aconseguir fer a dos i emportar-se el joc, en un joc que va ser dels més llargs de la partida i que va ser el punt d'inflexió, ja que l'equip roig va tirar endavant amb un Genovés II que passava totes les pilotes i que feia alçar-se al públic, que l’ovacionava per les pilotes tan difícils que tornava. Dani, molt segur, aguantava les canonades que venien de l'altre equip i buscava tots els raconets del trinquet incomodant l'altre equip. Carlos va estar de deu, no va fallar una pilota en tota la partida i quan tenia mig clara la pilota la feia cremar i quinze.





Santi de Silla. Foto: Juan Rodrigo Legua.



L'equip de Santi de Silla va estar molt bé, seria injust no dir que la pilota no va estar en tota la vesprada amb ells, ja que li trencaven moltes pilotes en l'escala, però no va ser la principal causa de la derrota de l'equip blau. Santi de Silla no parava de tornar rebots i pilotades de l'altre equip. Santi, el mitger de Finestrat, no es va avorrir de tirar míssils a l'altra banda del trinquet, i Nacho va fer prou quinzes a la punta, quasi tants com Carlos. Però no van poder trobar massa quinzes al llarg de la partida. Els quinzes pareixien interminables però l'equip roig la passava i la passava i la tornava a passar fins que algun jugador de l'equip blau s’equivocava i no la podia tornar per damunt de la corda.



Finalment 60-30 va guanyar la formació de l'equip de Murla, en un trinquet que per les seues característiques -és el trinquet més xicotet de la Lliga- va fer que la potència de l’equip blau no resultara gens eficient en tota la partida.



Una vesprada per a recordar, ja que feia molts anys que els aficionats que acudeixen cada dissabte al trinquet de Petrer no veien el trinquet tan ple. Va ser una vesprada de molts rencontres, de molta gent que es va tornar a veure després de molts anys, i com no, una vesprada en què els aficionats van disfrutar i van tornar a donar-li més vida al nostre esport.



P er a veure la classificació general accediu ací: Classificació general XXVI Circuit Professional Escala i Corda.



Per a veure totes les notícies relacionades accediu ací: Notícies XXVI Circuit Professional Escala i Corda.



Per a veure el calendari i els resultats accediu ací: Calendari i resultats XXVI Circuit Professional Escala i Corda.



L'equip de Santi de Silla va estar molt bé, seria injust no dir que la pilota no va estar en tota la vesprada amb ells, ja que li trencaven moltes pilotes en l'escala, però no va ser la principal causa de la derrota de l'equip blau. Santi de Silla no parava de tornar rebots i pilotades de l'altre equip. Santi, el mitger de Finestrat, no es va avorrir de tirar míssils a l'altra banda del trinquet, i Nacho va fer prou quinzes a la punta, quasi tants com Carlos. Però no van poder trobar massa quinzes al llarg de la partida. Els quinzes pareixien interminables però l'equip roig la passava i la passava i la tornava a passar fins que algun jugador de l'equip blau s’equivocava i no la podia tornar per damunt de la corda.Finalment 60-30 va guanyar la formació de l'equip de Murla, en un trinquet que per les seues característiques -és el trinquet més xicotet de la Lliga- va fer que la potència de l’equip blau no resultara gens eficient en tota la partida.Una vesprada per a recordar, ja que feia molts anys que els aficionats que acudeixen cada dissabte al trinquet de Petrer no veien el trinquet tan ple. Va ser una vesprada de molts rencontres, de molta gent que es va tornar a veure després de molts anys, i com no, una vesprada en què els aficionats van disfrutar i van tornar a donar-li més vida al nostre esport.