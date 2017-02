La partida del dissabte: Exhibició de poders de Soro III i Javi a Pelayo

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 19:30h

Partida disputadíssima la que tingué lloc este passat dissabte al trinquet de Pelayo en el marc de la 26ª Lliga Professional d’Escala i Corda. La parella formada per Soro III i Javi de Massalfassar, representants de l’Ajuntament de Vila-real, s’imposaren sense paliatius al trio de Pere-Roc II, Fèlix de Dénia i Monrabal, representants de l’Ajuntament de Benidorm, pel marcador de 60-45, la qual cosa va permetre als de la Plana Baixa sumar tres nous punts que els acosta molt i molt a les semifinals de la competició.La confrontació tingué un fort ritme de joc, passant-la una i altra vegada, des de bon començament, com agrada al públic assidu a les partides sabatines, que ben bé atapeïa l’escala. Sense temps a l’especulació, els contendents van traure tot el seu repertori des del primer quinze. Quan l’escenari s’ompli de bons jugadors, la pilota acompleix la seua funció i representa tot un mostrari de matisos, detalls decisius i pilotades desacomplexades. El trio prengué la iniciativa posant-se dos jocs per davant sense que la parella hagués donat motius. Solament el caprici de la pilota permetia avançar-se en el marcador als blaus però bé es podrien haver avançat els rojos. Tanmateix, quan s’acabaren els capricis de la pilota i els matisos prengueren traços més vistosos, la parella assumí el paper protagonista de la partida. Soro III i Javi, molt ben acoblats tota la vesprada en les seues funcions, feren una exhibició de poders i recursos que deixaren sense arguments els seus antagonistes fins al punt d’encaixar un parcial de cinc jocs. Els espectadors encara estaran esperant que Soro III es deixara alguna pilota: infranquejable per davant, més encara si cap, seguríssim en els rebots i decisiu en les caigudes d’escala, el de Massamagrell va traure la millor versió del seu joc amb pilotades dignes d’aplaudiments, com així els concedí un públic que assaboria la bona pilota. Ben escortat per Javi, el de Massalfassar recitava el seu paper de memòria declamant a viva veu qui és hui per hui el mitger principal.Del cantó contrari, i amb el marcador 40-30, solament Fèlix mantenia el cos a cos contra la parella però sense acabar de traure un joc del rest que els haguera pogut ficar de ple en la partida. Des del dau, Pere-Roc feia el seu joc i sumava quinzes però al rest els dubtes es feien més explícits, sobretot en la punta, on Monrabal no acabava de tindre la sort necessària per rematar les pilotades de la veritat. I és que en tot moment el dau del Soro, des d’on la parella va sustentar la seua victòria, portava molta cosa. Sempre buscant i trobant la dreta de Pere-Roc, s’unflà a fer quinzes en eixa direcció amb pilotades dibuixades a pols d’una efectivitat màxima. Realment, tot i fer front durant bona part de la partida, el trio acabà diluïnt-se davant d’una parella que exhibí tots els seus recursos en una Lliga que domina per complet i que a hores d’ara s’enfilen, amb molta garantia, a dalt de tot de la classificació.