Escola Valenciana: 'El PP pretén desestructurar i descohesionar el nostre país'

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 19:45h

Arran de les últimes intervencions del PP contra el requisit lingüístic, Escola Valenciana ha volgut remarcar que “la proclamació d’Escola Valenciana del 2017 com l’any per la igualtat lingüística naix amb tres objectius fonamentals: servir d’eix per al retrobament entre dues llengües, crear ponts de convivència i esborrar els prejudicis que s’han cultivat des de la intoxicació política”.L'entitat cívica ha criticat l’estratègia dels populars per tractar de “reeditar el conflicte lingüístic i provocar l’enfrontament entre valencians i valencianes com a recurs per amagar la deplorable gestió que van fer de les institucions valencianes i la corrupció política que els afona. Al PP no li interessa ni la llengua ni la cultura ni què pot passar amb un territori amb dues llengües oficials”. Per aquesta raó, el partit encapçalat per Isabel Bonig “pretén desestructurar i descohesionar el nostre país. Mentre nosaltres construïm un diàleg, oferim igualtat d’oportunitats a tota la ciutadania, el PP destrueix la comunicació”.