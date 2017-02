La CEV demana la intervenció de l’Exèrcit en el conflicte de l’estiba si fóra necessari

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 10:15h

El caos pot arribar al port de València i al sector industrial del País Valencià davant l’amenaça de vaga dels estibadors a nivell estatal. I és que es pot repetir, ara per mar, el que va ser per aire un dels col·lapses en les comunicacions i l’economia quan es va realitzar la vaga de controladors aeris en 2010 que va paralitzar l’Estat.Els empresaris, i concretament la Confederació Empresarial Valenciana, han alertat sobre el caos i les desastroses conseqüències que per a l'economia valenciana pot suposar el conflicte en els ports valencians després de l'aprovació el passat divendres del Decret Llei que liberalitza el sector de l’estiba.El president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, va mostrar la seua preocupació per la situació en el programa de Levante-TV, Halcones y Palomas, i va assegurar que si fóra necessari, el Govern espanyol hauria de mobilitzar l'Exèrcit perquè el conflicte en els ports no afecte l'economia.Navarro va denunciar “coaccions” per part dels estibadors a les empreses transitàries dels ports espanyols. “El Ministeri de Foment hauria de tindre un pla B per a complir amb la sentència europea que demana liberalitzar l'estiba, i potser ha de fer servir el mateix que va utilitzar durant la crisi dels controladors aeris”, en referència a l'actuació de l'Exèrcit en la vaga de controladors que va paralitzar l’Estat espanyol en el pont de desembre de l'any 2010.Per altra part, des de la CEV, Navarro recorda que el sector exterior del País Valencià ha ocupat el segon lloc del rànquing de les comunitats més exportadores de l’Estat, i ha reduït en més del 21% el dèficit comercial espanyol. Aquesta orientació als mercats exteriors converteix les empreses valencianes en les grans perjudicades per les accions de vaga encoberta i l’alentiment de ritmes que arriben a suposar una caiguda del 23% de la productivitat mitjana habitual.Navarro considera que encara abans de l'aprovació del Reial Decret Llei que liberalitza l'estiba, el Port de València ha sigut el més castigat i afectat per l’alentiment dels ritmes dels treballs d'estiba, que ja ha assistit al desviament de bucs a altres ports competidors com és el de Barcelona.A més, el fet que el 50% dels trànsits del Port de València siga d’import-export (el seu competidor Algesires menys del 10%) té un impacte directe en l'economia del territori i en les cadenes de producció de les empreses que depenen d'aquests fluxos comercials. El químic, el tèxtil, la ceràmica, automoció i agroalimentació, sectors puntals de l'economia valenciana, són els més sensibles a l'ineficient funcionament dels ports.Per tant, el president de la CEV lamenta que el Port de València i el sector industrial valencià estiguen sent els pagans d'un problema estatal que ha de tenir una solució estatal, i adverteix del risc de desviaments de trànsits i d'instal·lacions a altres ports competidors.Finalment, Navarro recorda que la liberalització del sector de l'estiba “és un procés irreversible en un mercat global competitiu”. Aquesta liberalització reduirà de forma substancial els alts costos salarials dels ports del país que a l’Estat aglutinen el 53% dels costos totals enfront del 39% de la mitjana a Europa, i es beneficiarà així la capacitat productiva, l'activitat econòmica i el seu impacte en el PIB estatal.