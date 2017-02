La policia deté una dona a Godella per haver mort el seu pare a ganivetades

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 11:00h

Els agents van ser alertats per una forta discussió al domicili familiar

Godella



ACN / Godella.



Agents de la policia espanyola han detingut una dona de 33 anys a Godella (l’Horta Nord) acusada d’haver mort a ganivetades el seu pare, de 66 anys d’edat. Segons que han informat fonts policials aquest dimarts, la dona va ser detinguda la passada nit i està sent investigada per presumpte homicidi.



Fonts municipals han informat que la policia local ha hagut d’intervenir en diverses ocasions al domicili familiar arran de discussions. Les mateixes fonts han afegit que la dona patiria trastorns psiquiàtrics. Aquest dilluns a la nit, agents de la policia es varen desplaçar al domicili alertats per una nova forta discussió, acompanyats d’una ambulància, que ja no va poder fer res per salvar la vida de l’home.