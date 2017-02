La Universitat Catalana d'Estiu acomiada Josep Guia de forma 'irregular'

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 10:30h

El professor de la Universitat de València, Josep Guia, ja no forma part del Patronat de la Fundació de la Universitat Catalana d’Estiu (FUCE). Ha estat acomiadat de la FUCE, segons respon a aquest diari, “d’una manera irregular”. El fet que “ens hagen fet fora del Patronat de la UCE és el detonant” per presentar una denúncia davant el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, però n’hi ha d’altres, com ara bé “conflictes d’interessos” en el fet de “contractar familiars que treballen per a la fundació”, afegeix Guia.“El detonant” de la denúncia rau en el fet que el passat 29 de desembre es va convocar una reunió del Patronat on nou dels vint patrons havien de “renovar”, alguns d’ells en maig de 2016 i altres en desembre d’aquell any, segons consta en la denúncia remesa al Protectorat de Fundacions. Tanmateix, Guia afirma que “el president, no va anunciar ni notificar ni convocar els patrons cessats” que aquella reunió es feia el dia 29 desembre, paradoxalment, “amb dos d'ells sí que ho va fer”.Guia no va assistir a aquella reunió, perquè “no se’m notificà”, per això va escriure diversos correus i missives demanant explicacions. La resposta fou que ell, entre els altres que havien de renovar, “no havien manifestat la voluntat de continuar”. “Es va fer la reunió per renovar càrrecs i em vaig assabentar per altres patrons, és però quan vaig enviar els correus, perquè pensava que s’havien descuidat, però vaig veure que era una cosa feta maliciosament, perquè no tenia cap interès a deixar-ho” respon sobre aquest assumpte. “Ens deien els patrons de Prada que ens havíem despreocupat i que volien rejovenir el patronat”, afegeix.Pel que fa a la suposada “despreocupació”, Josep Guia respon amb contundència que ell s’ha “preocupat que la Universitat de València estiga a Prada” alhora que ell mateix “impartia i participava” en seminaris, igual que va fer per dur l’aleshores vicealcalde de Castelló de la Plana, Enric Nomdedéu, fins a Prada per intervenir en la conferència de cloenda, així com també “m’he preocupat que la Universitat de València fera els pagaments per contribuir en la realització de la UCE”.Hi ha, però, una altra explicació del president del Patronat de la FUCE que “falta a la veritat” respecte a la suposada “renovació” de càrrecs, ja que, aquest “esgrimeix com a raó de renovació de patrons, al seu escrit del 10 de gener de 2017: ‘la rebaixa de la mitjana d’edat dels patrons’”, és a dir, “rejovenir” els membres. Guia “desautoritza” en la denúncia “aquesta justificació”, sobretot pel que l’ateny, ja que apunta, que ell és “més jove que els tres proposants de l’esmentada renovació “juvenil”, que tenen 70 anys (Joan Domènec Ros), 73 (Jordi Sales) i 80 (Ramon Gual)”.Al Patronat hi ha membres nats i electes. Pel que fa als primers representen diversos col·lectius com ACPV o Òmnium “a qui van fer la vida impossible i jo vaig lluitar perquè no marxaren”, raona. A banda dels membres nats n’hi ha també d’electes com ara Guia, qui és un dels cessats junt a dos membres mallorquins, de manera que amb la marxa del professor es deixa entreveure que també marxa la Universitat de València, i la representació valenciana a la UCE, “per la qual sempre he treballat”, queda només en la representació de l’escriptor Victor Gómez Labrado, de qui afirma Guia que diu: “Amén a totes les irregularitats que fan”.Segons afirma el professor, a la Fundació de la Universitat Catalana “hi treballen molts familiars directes dels patrons”. Un fet que recorda “està totalment prohibit en els estatuts”.La prova que aquests familiars suposadament presten serveis és que “centenars de persones que passen per la UCE, veuen familiars de Joan Maluquer i Joan Domènec Ros treballant a l’oficina, és una cosa sabuda i coneguda” explica, “és més, si truques ara, qui t’agafa el telèfon és un familiar d’ells” conclou.