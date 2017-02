El Festival Marenostrum d’Alboraia en l’aire

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 11:15h

El Consell d'Administració de l'empresa municipal EGUSA, propietària del pàrquing on es pretenia realitzar el festival Marenostrum d’Alboraia (l'Horta Nord), va votar divendres passat 24 de febrer, a proposta de l'oposició, en contra de cedir els terrenys per al Macrofestival. D’aquesta forma, el festival haurà de cercar un nou emplaçament, segons la plataforma ‘Alboraia, Horta i Litoral’.A petició de la plataforma, els consellers de Compromís, Ciutadans i Esquerra Unida en l'empresa municipal van presentar una proposta conjunta en la qual es demanava debatre la cessió dels terrenys del pàrquing al costat de Leroy-Merlín i Alcampo.El punt es va tractar en el Consell d'Administració del passat divendres 24 i la votació va resultar en un rebuig a la cessió dels terrenys. Van votar en contra els consellers de Compromís, Ciutadans, Esquerra Unida i Partit Popular, mentre que el PSOE es va abstenir.Ara falta saber si aquesta decisió és vinculant, i si és així, si els organitzadors del Marenostrum tenen una alternativa en un altre indret.L’any passat es va suspendre el macrofestival per la pressió veïnal i es va traslladar a la Marina del Port de València.Durant els mesos d'octubre i novembre, les associacions del poble van expressar la seua negativa al festival en trobades amb els organitzadors i l'ajuntament. De fet, “presentàrem el nostre manifest el passat 13 de desembre, amb la intenció que el festival cercara un altre emplaçament amb temps suficient i abans que s'iniciara la venda d'abonaments i la tramitació de la llicència d'activitat”. El manifest comptava amb el suport d'una vintena d'entitats i partits: totes les Associacions de Veïns d'Alboraia, a més d'entitats cíviques i la majoria dels partits d'Alboraia.De la mateixa manera, Esquerra Unida i Compromís, a petició de la plataforma, van portar al ple del passat 23 de gener la celebració del festival, la qual cosa va donar lloc a una primera votació en què es va tornar a visibilitzar la solitud del govern municipal socialista (7 vots) i l'oposició rotunda de tota l'oposició (Compromís, PP, Ciutadans i EU, 21 vots).