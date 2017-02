Les dones runners prenen els carrers de València aquest diumenge

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 12:30h

Aquest diumenge se celebra a València la ‘Cursa 10K Femenina’ amb motiu del Dia de la Dona. Una prova pensada com la porta d'entrada per a cada vegada més dones a l'esport a través del running. Aquesta prova pionera a l’Estat espanyol en la distància de 10.000 metres en categoria femenina serveix com a trampolí per a una plena incorporació de les dones a l'esport. Al voltant d'un 40% del cens s’inicien amb aquesta cursa en el món del running.L’eixida està prevista a les 9 del matí des de l'Albereda, a l'altura del pont de l'Exposició, i el recorregut discorrerà posteriorment per l'avinguda d'Aragó, l'avinguda del Port, el carrer dec Menorca per tornar després per l'Albereda fins a la meta, instal·lada al mateix punt que la línia d’eixida.La recollida de dorsals, samarretes i bosses de les corredores es realitzarà a la planta d'esports d'El Corte Inglés d'Avinguda de França durant el divendres 3 i dissabte 4 de març en horari ininterromput de 11 a 21 hores.D'altra banda, les inscripcions per a la tercera edició de la “Cursa 10K Fememenina - Dia de la Dona... Esportista!” estan disponibles a la pàgina web oficial o en els centres d'El Corte Inglés a Avinguda de França, Pintor Sorolla i Nou Centre fins a l'1 de març, o fins a esgotar els dorsals disponibles.