Renfe torna a fer un mal ús del valencià

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 12:45h

Un usuari de Renfe ha denunciat en twitter el mal ús del valencià per part de Renfe Rodalies en una màquina expenedora de bitllets. L’usuari va quedar perplex quan en la pantalla de la màquina li va aparèixer aquest missatge: “L’operación no se pot realizar en estos moments, inténtelo més tart”.Aquesta persona va fer una piulada dirigida a ‘Cercanias VLC i a l’AVL amb el següent missatge: “Atenció al valencià de les màquines de ‘CercaniasVLC. Fa mal als ulls. No és tant complicat fer-ho bé. AVL parleu amb ells, per favor”.Davant aquesta grinyolada, Renfe Cercanías es va disculpar en una altra piulada igual que va passar amb l’atac d’aquesta empresa contra el conseller Vicent Marzà i que va denunciar La Veu.