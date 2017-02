Saó i PilotaVeu: dos històries de supervivència

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 14:45h

Els projectes valencians es guanyen Beniparrell durant la presentació de l'últim número de la revista sobre la pilota valenciana i del diari digital de pilota



Javier Cid / València.



La revista Saó i PilotaVeu es van presentar aquest divendres a la Casa de Cultura de Beniparrell davant un públic amant de la pilota que va gaudir d’un acte en què les germanes Puertes, Ana i Noelia, també van intervenir-hi junt a Jose Manuel Puchalt, regidor d’Educació, Esports i Cultura del municipi de l’Horta Sud.



La coneguda revista Saó va mostrar el seu nou número, que conté un monogràfic sobre pilota valenciana, mitjançant Vicent Boscà, director de la publicació. Durant la seua intervenció, Boscà va assegurar que la revista Saó i PilotaVeu són “dos històries de supervivència”. “No tenen un espai aparentment gran de públic, però amb el treball i la constància, són dos projectes amb futur”, va sostenir.



Per la seua banda, el diari digital PilotaVeu va ser presentat per Ricard Sentandreu, coordinador del diari. Sentandreu va destacar la importància que dos projectes com Saó i el diari digital de pilota valenciana col·laboren. Així mateix, el jugador de raspall va explicar el projecte de PilotaVeu al públic assistent, entre el qual estava el president de la Federació de Pilota, Daniel Sanjuán.



També van participar Ana i Noelia Puertes que es van mostrar encantades pel fet que dos projectes que pertanyen a la cultura valenciana es pogueren presentar al seu poble, on han jugat en el CPV Beniparrell durant tota la vida.





Vicent Boscà, director de la revista Saó, durant la seua intervenció. Fotografia: Javier Cid.



Els ponents van ser preguntats pel nou nomenament d’Empar Marco com a nova directora de RTVV i Sentandreu va asseverar que “la nova televisió ha de ser una porta per a la cultura valenciana i la pilota en forma part. S’ha de crear un producte que siga un espectacle per a la televisió amb partides atractives, perquè és un esport que enganxa”, va concloure.



En finalitzar l’acte, l’Ajuntament de Beniparrell i PilotaVeu van renovar el conveni per a l’any 2017 a través de Jose Manuel Puchalt, regidor d’Esports i Cultura, i Ricard Sentandreu, coordinador del diari digital de pilota valenciana. A més, es va fer un vi d’honor de germanor entre els assistents.





Ricard Sentandreu i Jose Manuel Puchalt firmen el conveni. Fotografia: Javier Cid.