Compromís denuncia que el Govern espanyol 'deixa a l'atzar' la citricultura valenciana

Dimecres, 1 de març de 2017 a les 00:00h

Carles Mulet: “La presència de cítrics africans en plena temporada local serà molt perjudicial per als interessos valencians



Redactaveu / Madrid.



El senador de Compromís, Carles Mulet, ha lamentat que el Govern espanyol "no oferisca garanties reals o haja proposat mesures efectives per evitar els efectes distorsionadors per la presència de cítrics africans en plena temporada local" i que "ens hagen deixat clar que Espanya ratificarà l'acord amb els cinc països de la comunitat de desenvolupament de l'Àfrica austral".



L’anunci deixa clara la "trista" situació de l'estat espanyol dins d'Europa i el seu clar paper subordinat als grans interessos de lobbies i distribuïdores "que prefereixen engrossir els seus comptes com siga abans que de forma ètica i adquirint cítrics que compleixen els millors estàndards i condicions fitosanitàries i organolèptiques que ofereix la tradició agrícola i protocols de la principal regió citrícola de l'estat", ha assenyalat el senador territorial valencià.



En la seua resposta el govern eludeix les causes per les quals és interpel·lat per Compromís i “ensabona” la citricultura valenciana i espanyola "amb una producció anual superior als 5 milions de tones, amb una forta vocació exportadora, que dirigeix ​​constants esforços cap a l'obtenció de noves varietats de cítrics que permeten una millor adaptació del nostre sector citrícola a les condicions del mercat i el dinamisme de la citricultura valenciana, que ha permès assolir uns nivells de sanitat vegetal excel·lents en relació a altres països productors".

Tot i això manifesta que si bé "és cert que en 2016 les condicions climàtiques van ser desfavorables i el sector citrícola valencià va patir greus danys, res indica que no siga una situació conjuntural. El sector valencià està desenvolupant un avantatge comparatiu important i no es pot pensar que l'acord subscrit amb els cinc països de la Comunitat de Desenvolupament de l'Àfrica austral (per les seues sigles en anglès SADC) afecte negativament aquest sector".



Per a Mulet "ens trobem davant d'un Govern curt de vista o que no vol veure el que han denunciat les organitzacions agràries amb ràbia i incredulitat, i és que a finals de gener, amb la temporada valenciana molt avançada, grans cadenes d'alimentació encara seguien venent taronja africana", una pràctica abonada pels 8 eurodiputats del PP que van votar a favor de l'entrada de cítrics sud-africans a la UE i les 9 abstencions del PSOE, i que posa en perill directament ingressos per valor de 124 milions d'euros per al sector citrícola valencià. "Una jugada mestra i inexplicable i que només deixa la citricultura valenciana a l'atzar de la meteorologia i els preus, i mentrestant, taronges que competeixen en una altra divisió, podran seguir comercialitzant a Europa i enfonsant els nostres preus cosa que, diuen, vigilaran", ha conclòs.