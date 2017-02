Aquestes són les bandes que competiran en el Certamen de València

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 19:45h

Aquest dimarts ha tingut lloc el sorteig per a designar les bandes de música que participaran en la 131a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que se celebrarà al Palau de la Música del 20 al 23 de juliol. Igualment s’ha sortejat l’ordre d’actuació de les quatre seccions que el configuren i s’ha lliurat les obres obligades que han d’interpretar cadascuna de les bandes.Entre les diferents seccions que ofereix el CIBM: honor, primera, segona i tercera, de les bandes inscrites en el sorteig, 13 són de diverses localitats valencianes, 5 de la resta del territori de l’Estat espanyol (Pontevedra, Múrcia, Illes Balears i dos de Jaén) i 2 de fora de l’Estat (de Colòmbia i Holanda).Cal recordar però, que en les seccions tercera i segona participaran un màxim de 6 bandes: 3 valencianes i 3 de la resta de l’estat i estrangeres, mentre que per a les seccions primera i d’honor, en seran un total de 5, de les quals 3 són valencianes, una de la resta de l’estat i una estrangera.Així doncs, després del sorteig, la 131a edició del CIBM ha quedat configurada de la següent manera (l’ordre indica també el torn de la participació).En la secció tercera (20 de juliol), participaran: la Unió Musical d'Ibi (l'Alcoià), la Unió Musical de Dolors (Baix Segura), la Banda simfònica obra salesiana el xiquet Jesús de Sant Cristòfol de Bogotà (Colòmbia), l'Associació Musical "La Immaculada" d'Arroyo de Ojanco (Jaén) i la Unió Musical del Grau de Castelló de la Plana (la Plana Alta).Mentre que en la secció segona (21 de juliol) pujaran a l’escenari les bandes de: l'Associació Cultural Agrupació Musical de Linares (Jaén), l'Harmonie Santa Cecília de Blerik (Holanda), la Societat Musical "La Familiar" de Benissanó (el Camp de Túria), Agrupació Musical Artística Santa Cecília de la Vilavella (la Plana Baixa), Associació Banda de Música de Manacor (Illes Balears) i la Societat Musical "la Popular" de Pedralba (els Serrans). S'ha quedat amb reserva de plaça la l'Agrupació Muscial "Los Montesinos" d'Alacant.En la secció primera (22 de juliol) estaran les bandes de: la Societat Musical "La Primitiva" de Rafelbunyol (l'Horta Nord), la Unió Musical Cartagonova (Cartagena) i l'Agrupació Musical Do Rosal (Pontevedra).Finalment, la secció d’honor (23 de juliol) comptarà amb la participació de les bandes de la Societat Musical d’Alboraia (l’Horta Nord), la Societat Unió Musical d’Alberic (Ribera Alta) i la Banda Simfònica del Cercle Catòlic de Torrent (l’Horta Sud).

Aquest matí, la regidora de Cultura, presidenta del Palau de la Música i del Comitè organitzador del concurs, Glòria Tello, ha volgut manifestar que es tracta d’una edició “que permetrà gaudir de l’ofici, treball, il·lusió i de la gran qualitat de les bandes que hi participaran”. A més, ha incidit en l’esforç fet per tal de mantenir la quantitat de diners en premis, i ha destacat el precertamen “que volem potenciar encara més, ja que l’any passat va ser un gran èxit de públic, i tot una festa musical en tots els barris on es va desenvolupar”.Com va informar aquest diari, les obres obligades d’aquesta 131a edició tenen cognom valencià majoritàriament, ja que en la Secció d’Honor, les bandes hauran d’interpretar, a més de l’obra lliure i un pasdoble, Scylla del valencià Francisco Zacarés, que serà una estrena absoluta. En secció primera, hauran d’interpretar Everest del valencià Jordi Peiró, que també serà una estrena absoluta, i en segona Taj Mahal del valencià Hugo Chinesta. Només en la secció tercera s’ha optat per un compositor estranger: un dels membres del jurat de l’anterior edició del CIBM, Otto Schwarz, de qui les bandes hauran d’interpretar Around the world in 80 days.