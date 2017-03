Clam contra l'arribada de l'autobús d'Hazte Oír' contra els xiquets transsexuals

Dimarts, 28 de febrer de 2017 a les 20:15h

Diferents col·lectius LGTBI que treballen amb les realitats 'trans' al País Valencià convoquen una concentració urgent contra aquesta campanya de l'associació 'Hazte Oír'

És per això que s'ha convocat aquesta concentració per protestar contra aquesta campanya, perquè segons ha informat Lambda en un comunicat, és "intolerable" la propagació de missatges transfòbics "que inciten clarament a l'odi i fomenten la discriminació cap a un dels col·lectius més vulnerables de la societat, les persones trans, i que en cap cas poden emparar-se en el dret a la llibertat d'expressió".



Al seu parer, en aquesta ocasió, "l'agressió és valorada com més greu, per dirigir-se específicament contra els drets bàsics de les xiquetes i xiquets trans, ja que, aquest missatge en els autobusos, constitueix una agressió directa a l'exprés esment de la Constitució que diu que ha de prevaldre el bé de les persones menors".



Per a Fani Boronat, coordinadora general de Lambda, "ens trobem davant un clar atac contra la dignitat i els drets fonamentals de les persones trans, la situació personal, social i laboral de les quals és de les pitjors de tota la societat espanyola". Lambda considera que la presència "impune" d'aquests missatges en l'espai públic és "impròpia de la democràcia" i han instat el Consell a prendre mesures "immediates".



"Exigim l'acceleració dels tràmits per a l'elaboració i aprovació en les Corts d'una Llei contra la LGTBfobia, perquè no podem consentir que accions reaccionàries i antidemocràtiques com aquesta queden impunes davant la indefensió, en aquest cas, dels i les menors trans", ha expressat Boronat.



En aquesta línia, el portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha assenyalat després de la Junta de Portaveus la importància del projecte de Llei Integral del Reconeixement a la Identitat i l'Expressió de Gènere, la coneguda com a 'llei Trans', que servirà per a "acabar amb eixe bus que està passejant-se per Espanya que diu que els xiquets tenen penis, les xiquetes tenen vulva, que no t'enganyen, si naixes home eres home i si eres dona seguiràs sent-ho".



Aquest tipus d'accions, ha prosseguit, "són les que després provoquen suïcidis" de joves i que porten "una vida amarga" perquè "altres persones no saben respectar la seua identitat".



Per la seua banda, Podemos, a través de la diputada en el Congrés espanyol, Àngela Ballester, s'ha posat en contacte amb el delegat del Govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, per a demanar-li que "actue davant la pretensió d'una organització transfòbica d'estar present en els carrers de València amb un autobús que apel·la directament els xiquets i xiquetes, amb la pretensió d'acoquinar i insultar els valencians i valencianes en els pròxims dies".



Podemos s'ha posat al servei de les organitzacions LGTBI perquè les institucions "facen el seu treball i acaben amb l'estigmatització, eliminen l'assetjament que pateixen els menors transsexuals, i perquè totes les persones puguem gaudir en llibertat d'una vida social i pública d'acord amb la nostra identitat", segons ha informat en un comunicat.



Des de Ciudadanos, la portaveu adjunta en les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha assegurat que el "polèmic autobús", "no defensa ni garanteix els drets de tots els ciutadans, sinó que aquest tipus de reivindicacions solament fomenten l'odi i la transfòbia".



"La Comunitat Valenciana es troba en ple procés d'esmenes de la Llei d'Identitat de Gènere, en la qual Ciudadanos no solament ha sumat iniciatives a les presentades pel col·lectiu LGTBI, sinó que a més n'ha presentat de pròpies amb l'únic propòsit de redactar una llei que garantisca els drets del col·lectiu trans, menors i adults, tal com ja va fer en la Comunitat de Madrid", ha incidit la diputada en un comunicat.