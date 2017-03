Abel Soler: 'Hauríem de reivindicar millor la importància del Curial e Güelfa'

Dijous, 2 de març de 2017 a les 00:00h

L'investigador de la Universitat de València, dóna algunes claus de la tesi sobre la novel·la d’Enyego d’Àvalos



Sixto Ferrero / València.



Dilluns, 27 de febrer, va ser un dia gran per a la literatura catalana, per a la Universitat de València i també per a la societat valenciana. Curial e Güelfa, "una de les novel·les més importants de la literatura europea", i una de les "obres clau de la nostra literatura", eixia de l’anonimat segons la investigació que ha dut endavant



Soler revelava que l’autor del Curial va ser Enyego d’Àvalos, gran camarlenc del rei Alfons el Magnànim, valencià d’adopció i valencianoparlant. La tesi s’editarà en uns mesos, en tres volums, per la Institució Alfons el Magnànim i la Universitat de València.



-A banda de l’autoria, quines són les conclusions de la tesi?

La novel·la és molt nostra, molt valenciana. Està escrita en llengua catalana, però compta amb valencianismes actuals (del tipus ausades!) que ja es deien en el segle XV i que, per tant, encara la fan mes pròxima al lector valencià. Es tracta d’una novel·la catalanovalenciana de llengua i europea de vocació, però també “molt italiana”. Quan s’escriu el Curial, els humanistes italians escriuen majoritàriament en llatí i menyspreen els contes de Boccaccio en volgare o les “frivolitats” franceses dels llibres de cavalleries. Ara bé, en la Florència dels Medici (dècada del 1460), ja es fusionen històries de cavallers i matèria clàssica en toscà (llengua vulgar). És allò que els crítics italians denominen “la cavalleria humanística”: un sincretisme entre estètica medieval i innovació renaixentista. En aquest sentit, val a dir que el Curial s’avança des de Nàpols en vora dues dècades a l’eclosió d’aquest fenomen literari de transició entre l’edat mitjana i el Renaixement. Milà i Fontanals ja es va fixar d’entrada en aquesta “hibridació” tan sorprenent per a ell, i tan “rara” i “moderna”, si ho comparem per exemple amb la cultura literària de la Catalunya o la València de l’època. Alguns estudiosos catalans (Jaume Riera i Sans, Rosa Navarro Duran) han arribat a pensar que l’escrigué el mateix Milà i Fontanals. Com diuen al Principat, “Déu n’hi do!” Especulacions sense cap fonament.



Un lleó rampant que travessa els dos campers de l’escut: l’heràldica de Curial, en el palau D'Àvalos de Loreto (Itàlia).



Al remat, el que he fet és recollir i contrastar els molts estudis fets durant dècades sobre Curial e Güelfa, descartar amb explicacions raonades tot allò que semblaven “misteris” i rareses, i construir un discurs coherent i sòlid sobre la interpretació del text en el seu correcte “context”: Milà-Nàpols, 1445-1448. Abans no teníem aquest discurs coherent, sinó alguns indicis i molt bones aproximacions a aspectes concrets; a més d’algunes especulacions sense gaire fonament, i de vegades contradictòries. Hem resolt les contradiccions.



-Quins indicis primordials et fan arribar a la conclusió que l’autor de Curial e Güelfa és Enyego d’Àvalos?

En l’edat mitjana se signaven de vegades les obres amb emblemes, blasons o imatges suggerents. Així, en les primeres pàgines del Curial trobem reiterat en tres ocasions “un lleó rampant que travessa un escut partit en dos campers”. No sols es tracta de l’escut que Curial adopta per amor de la seua Güelfa, sinó també el que D’Àvalos adoptà el 1443 per amor de la seua promesa, Antonella d’Aquino. Tot Nàpols ho sabia, i els lectors del Curial, evidentment, també.



A més a més, el paper del manuscrit únic –un esborrany– presenta marques d’aigua de la burocràcia cortesana del Milà del 1447, just quan D’Àvalos era ambaixador del rei d’Aragó a Milà. Però és que, a més, hi ha un manuscrit milanès únic, dels Visconti, amb al·legories i errates que sols es troben ací i al Curial. Aquests i altres molts indicadors, que seria llarg d’explicar (com el pas de D’Àvalos per Casale, Pontestura i Alba: l’escenari de la ficció), ens condueixen a ell. ¡Hi ha tantes coses en la novel·la relacionades amb l’extraordinària biografia, cercle d’amistats i gustos literaris de D’Àvalos!





Premi al llibre III de “Curial e Güelfa” (Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 9750).