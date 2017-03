València impedirà l'entrada de l’autobús ‘Hazte oír’ perquè incompleix les ordenances

Dimecres, 1 de març de 2017 a les 10:45h

La Policia Local de València impedirà l’entrada de l’autobús de la campanya “Hazte oír” a la ciutat i l’immobilitzarà en virtut de les ordenances municipals en matèria de publicitat mòbil. Així ho ha avançat en declaracions als mitjans aquest dimecres la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzatto, qui ha dit que l’autobús no està autoritzat per circular per la ciutat, segons l’article 13 d’aquesta ordenança, i que la policia municipal l’aturarà si entra. Així mateix, la regidora ha afegit que el consistori es troba emparat per la Llei del Menor de la Generalitat Valenciana, que en el seu article 73 indica que qualsevol manifestació que atempte contra la dignitat dels menors no serà permesa.Menguzatto ha manifestat que l’autobús “no és benvingut a la ciutat de València” perquè “creiem que promou l’odi, especialment entre els menors”. En aquests moments, l’autobús que conté el missatge “Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyen” (contraris al reconeixement de la transsexualitat dels menors), es troba immobilitzat a Madrid a l’espera del pronunciament de la Fiscalia. En la seva ruta, l’autobús tenia previst visitar València aquest dimecres.El consistori valencià ha ubicat un autobús de la policia local a la plaça de l’Ajuntament amb el lema “Davant l’odi, denuncia”, en resposta a la campanya “Hazte Oír”, i ha anunciat que es manté en contacte amb l’Ajuntament de Madrid per vigilar si es confirma l’arribada.La regidora, que ha remarcat que la policia municipal de València ha estat la primera en ser formada de manera específica en delictes d’odi, ha anunciat que els agents es mantindran vigilants per demanar els permisos d’entrada a l’autobús publicitari, que serà immobilitzat si intenta accedir sense ells.Per altra banda, l'autobus −que estava previst que viatjara cap a València hui davant la repulsa de ciutadans i associacions −, contra els menors transsexuals, continua aquest dimecres immobilitzat en una nau de Madrid amb custòdia policial fins que es pronuncie la Fiscalia sobre què fer en relació a un possible delicte d’LGTBIfòbia, segons han assenyalat fonts municipals.La Policia Municipal de Madrid va procedir ahir a immobilitzar el vehicle que circulava pels carrers de la capital amb el missatge “Els xiquets tenen penis. Les xiquetes tenen vulva. Que no t'enganyen” per "incomplir l'ordenança de publicitat en els autobusos", que només permet que aquesta aparega en els vehicles de l'EMT.Així, l'Ajuntament de Madrid va denunciar la campanya per incompliment de l'ordenança de publicitat, ja que en l’article 2, referit a "mitjans d'expressió publicitària no autoritzada", s'indica que "es prohibeix la publicitat en qualsevol tipus de vehicle o remolc, en circulació o estacionat, excepte la que es realitze en els vehicles destinats al transport públic".A més a més, també va intervenir pels continguts “LGTBIfòbics” de la publicitat que s'observa en el vehicle la Unitat de Gestió de la Diversitat i s’elevarà a Fiscalia l'informe corresponent.