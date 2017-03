Ribó tanca les portes de la ciutat a l'autobús d‘Hazte Oir’'

Dimecres, 1 de març de 2017 a les 20:15h

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha advertit aquest dimecres que l'autobús de ‘Hazte Oír’ contra la transsexualitat dels menors “no estarà” a la ciutat ja que, segons ha assegurat, existeix una ordenança sobre publicitat que estableix que s'ha de demanar permís en aquests casos, i que l'organitzadora no l’ha sol·licitat. “Nosaltres no volem autobusos d'aquest tipus”, ha dit.Ribó s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans a Madrid, on ha participat en la II Trobada d'Alcaldes +Innovadors de la Xarxa InnPulso. L’alcalde de València ha afegit que aquest mateix dimecres s'ha desplegat la bandera LGTB en l'Ajuntament de la ciutat i se celebrarà una “gran concentració” aquesta vesprada per a mostrar la “repulsa” contra aquest tipus d'accions.L'alcalde de València ha insistit en el seu “rotund rebuig” a l'autobús contra els menors transsexuals afirmant: “Hem manifestat el nostre rotund rebuig a nivell polític i humà a aquests plantejaments perquè ens sembla que són absolutament indignes d'un estat democràtic i del segle XXI; els he comparat concretament amb el passat, quan hi havia Inquisició en aquest país, o amb altres territoris on hi ha un estat confessional, com és el DAESH o coses d'aquest tipus”, ha dit. “Ens sembla absolutament intolerable i un flashback al passat que nosaltres no volem permetre que tinga lloc a València”, ha assegurat.Preguntat per la reacció del consistori valencià a la possible arribada a València de l'autobús, Ribó ha subratllat que s'han pres mesures, com col·locar una bandera en la façana per a indicar que l'Ajuntament de València “vol treballar per la diversitat”. “En cas que arribe aquest autobús, hem transmès a la Fiscalia el nostre parer que està afavorint delictes d'odi, en primer lloc, i en segon lloc, que no compleix una normativa que tenim en l'Ajuntament de València i per la qual cosa no permetrem que entre", ha agregat.Segons el parer de Ribó, “ens semblen comportaments menyspreables perquè hi ha xics i xiques que estan patint d'una manera important aquests comportaments en determinats col·legis i volem eradicar-los rotundament de la ciutat”. “Comportaments com el de l'autobús a València no volem que passen”, ha sentenciat.Ribó ha afirmar estar “encantat” que Manuela Carmena retinguera ahir l’autobús a Madrid, “però si arriba a València no permetrem que faça publicitat perquè s'ha de demanar permís, i per descomptat, nosaltres no volem autobusos com aquest", ha assegurat amb rotunditat.El director general de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, ha manifestat aquest dimecres el “rebuig total” del Govern valencià a l'autobús de ‘Hazte Oír’ pel seu “clar contingut transfòbic” i ha denunciat que considera “especialment greu el seu missatge perquè ataca els drets de la infància”.De Lamo ha expressat que l’autobús “no és benvingut al nostre territori”, perquè “nega la identitat de les persones trans, especialment de nens i nenes, i mereix rebuig total”. Al respecte, ha defensat la feina que des de la Conselleria d'Igualtat s'està fent “per la igualtat de les persones trans” i ha posat com a exemple la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere, que en aquests moments està en tràmit parlamentari a les Corts Valencianes.La llei valenciana, ha explicat, “despatologiza la transsexualitat dins les seues competències” i suposa “un dels majors avanços legislatius a nivell europeu i mundial en referència als drets de les persones trans” perquè implica que les realitats trans, “ja no seran considerades com a trastorn, sinó com una expressió més de la diversitat humana”.Quan a l'Ajuntament de València, la Policia Local de València impedirà l’entrada de l’autobús de la campanya “Hazte oír” a la ciutat i l’immobilitzarà en virtut de les ordenances municipals en matèria de publicitat mòbil. Així ho ha avançat en declaracions als mitjans aquest dimecres la regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzatto, qui ha dit que l’autobús no està autoritzat per circular per la ciutat, segons l’article 13 d’aquesta ordenança, i que la policia municipal l’aturarà si entra. Així mateix, la regidora ha afegit que el consistori es troba emparat per la Llei del Menor de la Generalitat Valenciana, que en el seu article 73 indica que qualsevol manifestació que atempte contra la dignitat dels menors no serà permesa.El consistori valencià ha ubicat un autobús de la policia local a la plaça de l’Ajuntament amb el lema ‘Davant l’odi, denuncia’, en resposta a la campanya de ‘Hazte Oír’, i ha anunciat que es manté en contacte amb l’Ajuntament de Madrid per vigilar si es confirma l’arribada i, en eixe cas, demanar els permisos d’entrada a l’autobús publicitari, que serà immobilitzat si intenta accedir sense aquests.L'autobus −que estava previst que viatjara cap a València hui davant la repulsa de ciutadans i associacions −, contra els menors transsexuals, continua aquest dimecres immobilitzat en una nau de Madrid amb custòdia policial fins que es pronuncie la Fiscalia sobre què fer en relació a un possible delicte d’LGTBIfòbia, segons han assenyalat fonts municipals.La Policia Municipal de Madrid va procedir ahir a immobilitzar el vehicle que circulava pels carrers de la capital amb el missatge “Els xiquets tenen penis. Les xiquetes tenen vulva. Que no t'enganyen” per "incomplir l'ordenança de publicitat en els autobusos", que només permet que aquesta aparega en els vehicles de l'EMT.Així, l'Ajuntament de Madrid va denunciar la campanya per incompliment de l'ordenança de publicitat, ja que en l’article 2, referit a "mitjans d'expressió publicitària no autoritzada", s'indica que "es prohibeix la publicitat en qualsevol tipus de vehicle o remolc, en circulació o estacionat, excepte la que es realitze en els vehicles destinats al transport públic". A més a més, també va intervenir pels continguts “LGTBIfòbics” de la publicitat que s'observa en el vehicle la Unitat de Gestió de la Diversitat i s’elevarà a Fiscalia l'informe corresponent.