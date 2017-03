Un gris València Bàsquet s’endú el primer punt davant el Khimki (88-82)

Dimecres, 1 de març de 2017 a les 14:00h

Els valencians van guanyar gràcies a una gran primera part, ja que en la segona baixaren el ritme d’encert

San Emeterio llançant el baló davant la pressió de la defensa russa.

Javier Cid / València.



El València Basket va aconseguir la primera victòria en l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurocup davant del Khimki Moscow Region en un partit en el qual va jugar una brillant primera part. Tanmateix, no es pot dir el mateix de la segona, ja que en aquesta va perdre tot el seu encert i va haver de deixar-ho tot en mans de la veterania de San Emeterio i Van Rossom per no deixar escapar el triomf a la Font de Sant Lluis.



El partit va començar amb una mala notícia per al València Bàsquet, ja que als tres minuts del partit, Kravtsov va haver de deixar la pista després de patir una fractura en el cinquè metatarsià del peu esquerre. La seua baixa s'unia a la ja coneguda d'Antoine Diot, però el conjunt valencià no es va enfonsar i Rafa Martínez va contestar amb un parell de triples l'intent d'Alexey Shved de fer-se amb el control de l’encontre.



Després d'uns minuts en el quals el marcador es va mantenir igualat, Fernando San Emeterio va començar amb el seu recital de veterania i lectura del partit, va dirigir els seus a la perfecció amb l’ajuda d’un Van Rossom i un Sastre que van anotar dos triples per donar oxigen al València (24-17, minut 8).



Al final del primer quart es va produir una jugada que va igualar molt el joc. Joan Sastre va fer falta a Jacob Pullen i el nord-americà va poder fer tres tirs lliures. El balear, a més, va ser castigat amb una tècnica que va proporcionar un quart tir lliure a l’exterior i va donar de nou la possessió a Khimki, que va acabar fent un triple.



Però el València no es va acovardir i Sato va posar en marxa un parcial de 12-0 basat en el brillant percentatge de tir de tres punts dels locals i en què Vives i Van Rossom van aconseguir fer circular la pilota extraordinàriament. Finalment, 48-30 al minut 16. L'intent de reacció de Shved va ser compensat amb la bona disposició dels locals per al rebot ofensiu, gràcies a la qual es va arribar al descans amb un avantatge de desset punts (59-42, minut 20).



Però el descans ho va canviar tot. L'agressivitat defensiva del Khimki va fer desaparèixer tot l'encert en el tir de tres punts del València, que va errar els seus tretze primers tirs des de la línia de 6'75 en la segona part i va parar el recital anotador. Entre Hummel i Shved van aconseguir rebaixar el desavantatge per sota de la barrera dels deu punts (65-56, m.24).



El control del rebot en les dues cistelles va permetre al València mantenir-se, però li va costar molt. Vives va aconseguir trencar la mala ratxa des de la línia de tres després de tretze minuts de calvari, però també Sokolov li va donar molta més consistència en el joc interior (78-75, minut 36) i el Khimki podia assaltar la Fonteta després de tindre el partit controlat al descans.



Tanmateix, va aparèixer San Emeterio per posar el València amb sis punts d'avantatge a l'últim minut i migm però dues pèrdues consecutives van donar vida al Khimki (82-80, minut 39). Quan pitjor estaven les coses el càntabre va tornar a assumir la responsabilitat i va anotar una cistella decisiva. Amb la iniciativa de nou del costat del València, un robatori de Van Rossom i una posterior assistència del belga a Dubljevic, que va sumar des de la línia de tirs lliures, va aconseguir acabar per fi amb la resistència russa i portar el primer triomf al caseller valencià, que va aconseguir 27 rebots més que el Khimki, però només va anotar un dels seus quinze triples a la segona meitat. Ara l’eliminatòria es trasllada a Rússia, on una victòria del València tancaria el pas a semifinals de l’Eurocup.



Fitxa tècnica:



88 - València Basket (27 + 32 + 13 + 16): Vives (6), Rafa Martínez (8), San Emeterio (17), Sikma (9), Kravtsov (2) -cinc titular- Thomas (3), Van Rossom (11), Sato (9), Dubljevic (11), Oriola (5) i Sastre (7).



82 - Khimki Moscow Region (24 + 18 + 20 + 10): Rowland (12), Shved (24), Brown (3), Hummel (13), Todorovic (8) -cinc titular- Pullen (7), Zaytsev ( 4), Ilnitskiy (3), Monia (-) i Sokolov (8).



Àrbitres: Jovcic (SER), Vyklicky (CZE) i Geller (BEL). Van eliminar per faltes personals el local Oriola (minut 37) i el visitant Todorovic (minut 40).



Incidències: primer partit de quarts de final de l'Eurocup disputat al pavelló de la Font de Sant Lluís davant 8.400 espectadors.