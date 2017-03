La pilota rodarà pels carrers de València durant les Falles

Dimecres, 1 de març de 2017 a les 15:00h

El 2017 ja és un any històric per al món faller i per a tots els valencians després que la UNESCO declarara la nostra festa més internacional com a “Patrimoni Immaterial de la Humanitat”. És per això que la pilota tindrà un aparador únic per mostrar-se a tots aquells que desconeixen el joc més nostrat.Després de l’èxit de les partides de llargues disputades l’any passat al carrer de Cavallers, en plena festa fallera, semblava que enguany perillava la proposta del Club de Pilota Pelayo Cap i Casal. Superats els malentesos inicials entre els organitzadors i l’Ajuntament de València, ha imperat la voluntat que la pilota estiga, de nou, oferint espectacle al bell mig de la ciutat. Des del club han informat PilotaVeu que la petició havia d’anar dirigida a la Regidoria de Festes, ja que se sol·licitava per al mes de març i ells ho van fer a la Regidoria d’Espai Públic, com fan habitualment. Aquest canvi excepcional en la normativa que el club desconeixia ha estat finalment resolt i la programació de llargues al carrer de Cavallers ja va començar el passat diumenge 26 de febrer amb la partida entre el Club Cap i Casal i Montserrat, amb victòria local per 10 – 4 en el debut exitós de Luis de la Vega i Boni en la modalitat. El diumenge vinent al matí jugarà al carrer de Cavallers l’altre equip de València, Pelayo Mercat Central, que s’enfrontarà a Meliana. El 12 i el 26 de març són els altres dies en què es podrà gaudir d’una partida de llargues als peus del Palau de la Generalitat.Les quatre modalitats de pilota més practicades estaran presents en algun lloc de València durant el mes de març. Si el carrer de Cavallers serà l’escenari principal per a la modalitat de llargues, Campanar serà l’epicentre d’un campionat de galotxa que el Club de Pilota Socarrades i els Dimonis de Campanar han organitzat. El dia 11, al carrer de Dragamines, es jugarà la fase prèvia del torneig que acabarà amb les semifinals i final a Pelayo, el dia 16 de març. La Catedral de la Pilota també ha preparat per a l’ocasió partides variades de raspall i escala i corda, amb la participació de figures com Puchol II, Soro III i Genovés II en la modalitat a l’aire o Moltó, Sanchis, Ana i Mar, que jugaranel dia 10 de març, amb motiu del dia de la dona.