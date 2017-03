El PP mostra la seua cara més ‘ultradretana’ contra la Llei de la Transsexualitat

Dimecres, 1 de març de 2017 a les 14:30h

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha qualificat la ideologia que es desprèn de les esmenes presentades pel grup popular a Les Corts a la Llei valenciana del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere, que es debatrà en el Ple del Parlament valencià la setmana vinent, com “el posicionament més transfòbic de la dreta espanyola”.Segons explica Ferri, “la coneguda com a Llei de la Transsexualitat, impulsada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta Mónica Oltra, garanteix que la transsexualitat no siga considerada com un trastorn, sinó com una expressió més de la diversitat humana. Una reivindicació històrica del moviment en defensa dels drets de les persones transsexuals. L’objectiu de la norma és regular el reconeixement legal del dret a la identitat de gènere de tota persona en un exercici lliure i sense pressions legals o socials. La llei regula els drets del col·lectiu transsexual en àmbits tan diversos com l’educatiu, el sanitari, el social o l’administratiu per garantir el dret d’autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat de gènere sentida diferent a l’assignada en el moment del seu naixement”.“Davant d’açò —ha afegit el portaveu de Compromís— el PP ha presentat una sèrie d’esmenes per desvirtuar completament la llei, que demostren que estan ancorats en la caverna més retrògrada respecte als drets de les persones transsexuals i situen els populars valencians en un espectre ultradretà que no comparteixen ni els membres del seu partit en altres territoris, que sí han votat a favor de lleis molt semblants a la valenciana”.En aquest sentit, des de Compromís es denuncia que les esmenes del PP pretenen incorporar a la cartera de serveis que ha de prestar la sanitat pública el procés "d'adhesió al gènere biològic" (sic), deixant sense efecte la prohibició expressa de la Llei a les teràpies d'aversió. “Així, el PP no només està a favor, sinó que vol que es paguen amb diners públics unes suposades teràpies que està més que comprovat que només serveixen per provocar trastorns greus a les persones transsexuals i que en algunes ocasions els han portat al suïcidi”.Per a Ferri, “esta línia tan bèstia del PP” se segueix en altres esmenes com la de supeditar tota mesura de sensibilització, formació o educació sobre transsexualitat en els col·legis a "l'ideari del centre" i dels seus professionals, “deixant sense cap efecte pràctic la Llei i possibilitant la creació de focus de discriminació i estigmatització cap a alumnes transsexuals en centres educatius d’ideologia ultracatòlica”.De la mateixa manera, el PP realitza amb una altra sèrie d’esmenes un “buidatge complet d’allò que es refereix als drets de les persones transsexuals menors d'edat, deixant-los desprotegits i eliminant les garanties que donen sentit a aquest projecte de llei”, explica Compromís.“Les esmenes del PP són un batibull incoherent dels posicionaments més ultradretans de la societat espanyola, el pas següent a allò que han fet durant la tramitació parlamentària de la Llei quan, per exemple, portaren a comparèixer en comissió col·laboradors de la campanya “HazteOir” com el president de FCAPA, Vicente Morro”, blasmen.Per tot això, "des de Compromís esperem que el PP valencià reflexione, que deixe de ser el partit amb posicions més retrògrades de tot l'Estat espanyol, i que se sume a la lluita per una societat on totes i tots puguem tindre el dret a la nostra identitat o expressió de gènere, i que retire les esmenes que ataquen la llibertat més essencial d'una persona: la llibertat de ser com s'és", ha conclòs Ferri.