La Diputació de València fomenta l'ús del valencià al comerç de proximitat

Dimecres, 1 de març de 2017 a les 16:00h

“El 50% de la població parla valencià però només un 17% l’usa als centres comercials”, subratlla la Diputació de València, que ha posat en marxa aquesta iniciativa amb l’objectiu que “el valencià no es quede a la porta dels comerços”

La Diputació de València presenta la campanya ‘El teu comerç parla en valencià, perquè el valencià és marca de qualitat’, orientada a promoure l’ús de la llengua pròpia en els establiments comercials de proximitat, bars, restaurants i negocis dels municipis de les comarques valencianes

RedactaVeu / València



La Diputació de València està decidida que el valencià tinga el lloc i ús que li correspon i que demana la mateixa societat valenciana, i per això ha posat en marxa una iniciativa: la campanya ‘El teu comerç parla en valencià’ -que compta amb rètols i adhesius del dissenyador Pablo Ejarque- per fomentar l’ús social de la llengua pròpia i fer front al pobre ús actual de la llengua en centres comercials.



En paraules de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, el que es pretén és que el valencià gaudisca de l’ús que es mereix i no siga considerada com una llengua de segona, sinó de primera”. En aquest sentit, ha recordat que en una enquesta realitzada per la Conselleria d’Educació sobre Coneixements i ús del valencià en 2015, “el 50% de la població parla valencià, mentre que només el 17% l’usa als centres comercials”, ha apuntat; i ha afegit que “el 85% dels valencians opinen que la llengua autòctona s’hauria d’utilitzar més o igualment en el conjunt de la societat”.



La vicepresidenta de la Corporació supramunicipal, ha destacat que resulta “molt important la implementació de campanyes que persegueixen apropar la nostra llengua als veïns i veïnes”, al temps que ha refermat l’obligació “que tenim” les administracions públiques de promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits socials i de la vida quotidiana “perquè la gent es trobe còmoda emprant la seua llengua”. En el mateix acte de presentació de la campanya, el diputat de Cultura, Xavier Rius, ha informat que la mateixa s’acompanyarà d’una campanya de publicitat.



“Que les persones se senten ateses com a casa”



Immaculada Cerdà, cap de la Unitat de Normalització Lingüística, ha indicat que aquesta campanya “intenta vincular la qualitat del comerç de proximitat amb la qualitat de la nostra llengua” per tal que “les persones se senten ateses com a casa”. I ha posat èmfasi en el fet que “si volem promoure l’ús social del valencià és important tenir el comerç de la nostra part”.



Aquesta constitueix la segona edició, corregida i ampliada, d’una campanya implementada l’any 2009 i que ara millora amb un disseny de Pablo Ejarque i una campanya de publicitat orientada als comerciants i usuaris dels establiments.





Rius, Amigó i Cerdà, en l'acte de presentació de la campanya. Foto: Diputació València .



Retolar en valencià, senyal d’identitat



La campanya comprèn una caixa de cartó amb el lema «Retolar en valencià, senyal d’identitat» que conté set plaques adhesives. En les mateixes es disposa dels termes «magatzem», «wi-fi debades», «privat», «lavabos», «hòmens», «dones», «adaptat», una altra amb les inscripcions «obert - tancat» i l'horari; així com els adhesius a doble cara d'«espenteu - estireu» i «Endavant, l'atenem en valencià».

Un total de 3.000 unitats d’aquest material han estat distribuïdes durant els mesos de novembre i desembre als ajuntaments de les comarques valencianes que han signat les bases d’assistència tècnica lingüística i que no disposen de personal tècnic.



Immaculada Cerdà ha explicat que aquesta campanya se suma a les iniciatives de cartelleria de fruites i verdures, peix i marisc, dolç i salat, així com els cartells de rebaixes, descomptes i etiquetes de preus, d’indumentària tradicional valenciana i les bosses de paper ecològic. “Iniciatives per a les quals sempre comptem amb l’assessorament de la unió gremial per conèixer quina resulta la senyalística i els termes necessaris”.



Per als ajuntaments amb oficina de promoció del valencià, la Diputació ha posat a la seua disposició els dissenys perquè el pogueren personalitzar afegint-hi el seu logotip i les gestions administratives. A la campanya s’han adherit Ajuntaments d’altres comarques valencianes del Nord i Sud del País Valencià, com és el cas de Xixona, Muro, Vinaròs, Nules, Borriana, Benicàssim, Moncofa i Benissa, entre d’altres.



