Rafa Climent aposta pel suport a la internacionalització de les empreses valencianes

Dimecres, 1 de març de 2017

"Gràcies a la suma d'esforços estem aconseguint que l'economia del país continue creixent"

Foto: GVA

RedactaVeu / Alacant.



El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha afirmat que al País Valencià "s'està treballant, cooperant, competint, sumant esforços, coordinant recursos i realitzant polítiques de baix cap a dalt, amb l'objectiu de seguir sent una comunitat autònoma líder en els mercats exteriors".



Així resumia el conseller Climent la posada en marxa del Programa Global d'Internacionalització, presentat a Alacant. En la presentació han intervingut també el president de la Cambra de Comerç d'Alacant, Juan Riera, la directora Territorial de Comerç a València, Cristina Martínez i la directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra.



En la seua intervenció, Climent ha repassat les bondats de la internacionalització per a la competitivitat de les empreses - les empreses internacionalitzades obtenen un volum de negoci un 50% superior a les que no ho són; generen més i millor ocupació i resisteixen millor els cicles econòmics adversos, entre altres qüestions - i ha destacat l'aposta de la conselleria pel suport a les empreses en aquest procés.



"A banda de l'assessorament i l'atenció a l'empresariat que vol exportar, des de la Conselleria d'Economia i l'IVACE, tenim en marxa moltes accions pressupostades i en execució per a 2017. Més de 2 milions d'euros per al suport de la promoció de les empreses del país en mercats exteriors; 1,5 milions en beques per a llicenciats altament qualificats que treballaran durant un any a les seus de les empreses valencianes per tot el món; 4,9 milions per a la promoció de la internacionalització de les Pime i els préstecs a cost zero per als plans d'internacionalització. Les cambres reben quasi un milió d'euros per a ajudar a vendre a l'exterior a les nostres firmes. En total, invertim 10,4 milions d'euros en 2017 per a donar suport a la internacionalització de les nostres empreses", ha indicat.



Pel que fa a la celebració d'aquesta presentació a Alacant, Climent ha destacat l'aposta i el treball de les comarques del Sud. "He tingut la sort de comprovar-ho recentment a les fires de Frankfurt amb els empresaris del sector tèxtil; o a Milà, amb els del calçat. El producte industrial de les nostres comarques és d'òptima qualitat. No ho dic jo, sinó aquells que visitaven els estands dels empresaris i empresàries d'Elx, Alcoi, Elda, Cocentaina o Crevillent. La indústria alacantina només pot anar a més en el futur. I per això, el nostre suport ha de ser total".



Programa Global d'Internacionalització



El Programa Global d'Internacionalització és un programa liderat per l'IVACE Internacional i persegueix aglutinar esforços i estrènyer encara més la col·laboració amb els agents amb competències en internacionalització: les cambres de comerç i l'ICEX.



Un programa que té en compte nombroses activitats d'informació, assessorament i acompanyament per a facilitar a les empreses l'accés als programes de suport que desenvolupen les diferents administracions.



Climent ha destacat que "el lema d'aquest programa ho diu tot: Sumem per a ajudar-te a obrir els mercats exteriors. Aquest és el nostre objectiu. Tots junts, units amb un objectiu: optimitzar coneixement, recursos i canals d'informació per a arribar a totes les empreses".



"El programa ens permetrà arribar als punts del País Valencià on no havíem arribat fins al moment; acostar tots els programes de suport a l'usuari. Un programa que s'ajudarà en agents com els ajuntaments per a aconseguir ser més eficients", ha afegit.