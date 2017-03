Baldoví denuncia a Madrid retards de fins 40 minuts en les Rodalies del País Valencià

Dimecres, 1 de març de 2017 a les 16:45h

Alerta de "la perversa intenció del Govern de desmantellar la xarxa de rodalies per a privatitzar-la"



RedactaVeu / Madrid.



El portaveu de Compromís en el Congrés espanyol, Joan Baldoví, ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries davant els "reiterats retards" de fins a 40 minuts que pateixen des de fa diverses setmanes els usuaris de les línies de Rodalies C1 i C2, que connecten València amb Xàtiva i Gandia.



Segons ha explicat la formació, el motiu dels retards és una suposada avaria en la via entre les localitats de València i Alfafar però els usuaris han denunciat la falta total d'informació, la qual cosa ha provocat una allau de preguntes i reclamacions al personal de Renfe.



Baldoví, tal com ja van alertar els sindicats, veu en aquests retards i en les maneres de procedir de l'empresa pública "la perversa intenció del Govern de desmantellar la xarxa de rodalies per a privatitzar-la" i explica: "En els últims anys el modus operandi del Partit Popular és primer deteriorar els serveis públics per a després privatitzar-los. El PP no creu en allò públic".



Per açò, ha preguntat al Govern espanyol "com pensa garantir als milers d'usuaris que viatgen amb les línies de Rodalia del nucli de València un bon servei ferroviari" i si "està en els seus plans privatitzar el servei públic de Rodalies Renfe".