El Teatre Talia desempolsa l’exitosa revista musical: ‘La cotorra del mercat’

El teatre del cap i casal acollirà les representacions del 5 al 9 d’abril que posteriorment es representaran en l’Olympia

L’espectacle compta amb actors com Jordi Ballester, Iris Lezcano i Carme Juan.

Actors de 'La cotorra del Mercat'.

Sixto Ferrero / EP / València



El Teatre Talia de València posarà en escena, del 5 al 9 d'abril, l'espectacle El retorn de la cotorra del mercat, que recupera l'obra estrenada originalment en 1946 i que convertirà la sala en un “divertit mercat dels anys 40 en el qual se succeiran les diferents trames de caràcter còmic i romàntic”, així ho van anunciar ahir els productors d’aquest espectacle que desempolsa i trau de l’oblit l’exitosa revista musical creada amb el text de Francesc Barchino i música de Leopoldo Magenti en ple franquisme. En aquell any, el cap i casal comptava fins amb “cinc sales comercials” on alguns dels seus empresaris apostaren en plena repressió franquista per fer obres escrites en valencià, com és el cas de la revista musical La Cotorra del Mercat, que, segons recollia Pérez i Moragón, “fou la peça més ben rebuda pel públic, assolí un gran èxit, amb més de sis-centes representacions a diversos locals de València”, tant fou aquest, que, afegeix Pérez Moragón que “fou duta després a diverses ciutats del País Valencià, a Barcelona i a Ciutat de Mallorca”



Ara, 70 anys després de la seua estrena, el Mercat Central de València i Star Produccions presentaren dimecres aquesta nova versió, batejada com El retorn de la Cotorra de Mercat. Amb direcció escènica de Kike Llorca i musical de Manuel Olmos, l'obra rescata l'original de Barchino i Leopoldo Magenti, estrenada el 20 d'abril de 1946, i en aquesta nova versió compta amb la participació d’intèrprets valencians com Jordi Ballester, Iris Lezcano o Carme Juan, qui protagonitza la funció.



Així, l'actriu dóna vida a una fruitera del mercat entorn de la qual se succeeixen les diferents trames de caràcter còmic i romàntic. D'aquesta manera, El retorn de la cotorra del mercat pretén ser "una obra sense pretensió més enllà que la gent s’ho passe molt bé", assenyalava Kike Llorca, qui afegia que "la idea és mantenir l'essència de la Cotorra original, barrejar allò antic i allò modern".



La resta del repartiment l’integren Carlos Cabrelles, Kike Llorca, qui també actua, Jordi Ballester, Iris Lezcano, Juanvi Cubedo, Enric Puig i Thaïs Marín. Mentre que la música la posarà la Simfònica Belles Arts.



"Sense censures"



Per la seua banda, Manuel Olmos recordava que la peça es va representar fa 70 anys en valencià i "sense censures" i ressaltava que el nou projecte “vol posar en valor els actors valencians i el Mercat Central” com a "amalgama de llocs, de gents, de cruïlles de camins".



Per la seua banda, l'actor Jordi Ballester assenyalava que "l'obra naix d'una necessitat popular", i que, al contrari del que sol succeir, "no s'ha decidit en el despatx d'un gestor cultural". La música de Magenti serà interpretada al llarg de tota l'obra, però no és "una obra musical, teatral o de sainet", sinó una “barreja de tots els gèneres”, precisava Ballester.



Finalment, el president de l’Associació de Venedors del Mercat Central, Francisco Dasí, afegia que, “després de proposar-li a l'Ajuntament de València, a l'anterior equip de govern i a l'actual, sense obtenir resposta, el Mercat va decidir sumar-se al projecte amb la finalitat d'apostar, coincidint a més amb la commemoració del centenari del recinte, per la cultura i la llengua valenciana”, asseverava.



Les representacions es faran al Teatre Talía, triat en aquest sentit, “per la seua proximitat al mercat”. Encara que el gerent del teatre, Enrique Fayos, mostrava la seua confiança en el fet que “l'obra siga un èxit” i que després d'estar una setmana en aquest teatre puga també representar-se a l’Olympia.