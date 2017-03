Nou atac feixista contra la seu d’EUPV a Alzira

Dimecres, 1 de març de 2017 a les 17:45h

No és la primera vegada que la seu d’ EUPV a Alzira apareix amb pintades feixistes. Aquesta vegada l’atac ha sigut indiscriminat per diverses façanes de la ciutat i també en la seu de Compromís, tal com va publicar La Veu Així, el col·lectiu d’ EUPV-Alzira “condemna les accions feixistes que han realitzat en la nostra seu, i en altres llocs de la ciutat, que mostren la intolerància i la ignorància dels seus autors. Malauradament, no es tracta d’un fet aïllat, sinó que és una circumstància que de tant en tant patim, tant EUPV com altres entitats també a la nostra ciutat”.Des d’EUPV “hem exigit en multitud d’ocasions a les administracions tolerància zero cap a manifestacions dels moviments feixistes al País Valencià, que és un dels territoris on més atacs es produeixen en tot l’Estat. A més, en algunes ocasions l’actitud de les autoritats ha estat permissiva en les actuacions i manifestacions de grups d’extrema dreta”.En els últims temps, moltes entitats d’esquerres i valencianistes han patit tot un degoteig d’agressions. Això no obstant, des d’EUPV-Alzira “volem manifestar la nostra voluntat de continuar treballant per la convivència democràtica, la igualtat i la justícia social”.Per altra banda, el diputat estatal valencià Ricardo Sixto ha condemnat aquesta nova agressió contra la llibertat.