La 'Picasso de Xàtiva' que triomfa a Cambridge

Dijous, 2 de març de 2017 a les 00:00h

L’artista valenciana Júlia Moscardó guanyava el passat 25 de febrer el Brian Botting Prize a Anglaterra, segons recull el diari Cambridge notícies . El premi porta aparellades 5.000 lliures, encara que el que més destaca del guardó és que el jurat que la seua obra, Elfe, té la tècnica i estil “del primer Picasso”, segons recull el digital.Nascuda a Xàtiva, Júlia Moscardó es graduà a la facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i es traslladà com a estudiant Erasmus a la Universitat de Leeds. Amb els peus posats a Anglaterra, estudia il·lustració a la Universitat Anglia Ruskin, a l’escola de Belles Arts de Cambridge.Elfe representa la figura humana d’una jove estudiant alemanya coneguda de l’artista xativina, com ella mateixa reconeixia en el digital londinenc. La mateixa artista anglesa Daphne Todd, qui exercia de presidenta del jurat, va dir sobre l’obra de Moscardó que “recordava al primer Picasso”, així mateix, descriviren l’obra com una “evolució evident” i posaven en vàlua com la “llum descriu la forma”.L’artista afirmava que amb el premi tindrà “suport per mantindre el meu finançament i el de la meua feina. És el primer concurs d’art important en què he participat” explicava, alhora que revelava com la tria de Elfe li va fer pensar que “semblava poètica i molt reflexiva” com per traslladar-la al llenç. “Ara vull seguir treballant i dibuixant, posant en marxa el meu proper projecte”.