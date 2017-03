Les representats de l'associació Adona't presenten l'exposició Lite-rates

Dijous, 2 de març de 2017 a les 00:00h

En aquesta proposta les protagonistes són les dones que es dediquen al món del llibre, però no les creadores, sinó totes les altres professions que hi formen part



Vídeo: Canal Mariola Nos.



Fins al 31 de març es podrà veure aquesta proposta on hi figuren 18 dones que estan immerses en el món del llibre i de la lectura sense ser autores, les Lite-rates són: Lledó Maicas (1960-2015) a qui Adona't vol dedicar l'exposició, Fàtima Agut, Gabriela Beltrán Albesa, Lledó Beltran, Júlia Castañ i Centelles, Gessamí Forner, Anna Garcia Pitarch, Sara Guimerà, Íngrid Lafita Balaguer, Susanna Lliberós, Rosa Monlleó Peris, Tània Muñoz i Marzà, Adelina Navarro Santamaria, Mariola Nos, Carme Pinyana Garí, Amparo Ríos Dosdà, Marta Senent Ramos i Núria Vizcarro Boix.



Adona't



L'Associació de Dones Nacionalistes “Terra” (Adona't), fundada a Castelló de la Plana el 2003, té com a objectius principals la promoció de la dona i del saber femení, la preservació i difusió de la cultura i llengua pròpia del País Valencià i la integració de grups minoritaris, en tots els àmbits, socials, polítics i culturals, amb incidència especial i destacada pel que fa a la Universitat Jaume I.





Imatge: Adona't.



Per aconseguir aquestes finalitats, Adona't participa en els fòrums adients, i empren activitats concretes com són exposicions amb diferents temàtiques reivindicatives, articles d'opinió en els mitjans de comunicació, grups de discussió, i altres mesures de pressió que puguen portar a les bones pràctiques associades a la igualtat d'oportunitats i la conciliació familiar, principals dificultats amb què s'enfronten els projectes de les dones.





