Vora 400 persones clamen davant de les Corts contra el bus d‘Hazte oir''

Els moviments LGTBI mouen en poc més de 24 hores una concentració per xarxes on s’han exhibit lemes com 'LGTBFobia mata'; Tengo coño y no soy mujer', 'Transformando' o 'València amb les persones trans'.

Al voltant de 400 persones s’han concentrat davant de les Corts Valencianes demanant que no vinga el bus de 'Hazte oir'.



Es tracta d'un col·lectiu que no respecta la diversitat sexual, ja que els seus lemes són: “els xiquets tenen penis i les xiquetes tenen vagina”; o “que no t'enganyen si naixes home eres home, si eres dona, seguiràs sent-ho”... És per això que els moviments LGTBI han mogut en poc més de 24 hores una concentració per xarxes que ha reunit al voltant de 400 persones. Alguns lemes que es podien llegir eren 'Transformando' , 'LGTBFobia mata' 'tengo coño y no soy mujer' o 'València amb les persones trans'.





Cal recordar que aquest matí, la Intifalla que es fa tots els dies de 'mascletà' en la plaça de l'Ajuntament, ha sigut precisament contra la 'lgtbfòbia'.



