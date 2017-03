Els alzirenys trien en una enquesta que es restaure la Torre dels Coloms de la Murta

Divendres, 3 de març de 2017 a les 00:00h

L’equip de govern d’Alzira (Compromís-PSPV-EUPV) ha prioritzat des de l’inici d’aquesta legislatura la participació ciutadana. Així, a banda de les assembles ciutadanes que se celebren abans de cada ple, ara el Consistori ha fet una enquesta telemàtica als veïns per comprovar quines són les prioritats i actuacions que necessita la ciutat.No hi ha hagut sorpresa en quant al projecte que ha tingut més vots en aquesta enquesta. La restauració de la Torre del Coloms del Monestir de la Murta ha superat la resta de projectes. I és que la Murta amb el seu monestir és un dels patrimonis naturals i històrics més importants del País Valencià.La Torre dels Coloms és el símbol d’aquest cenobi jerònim que servia com a fortificació de defensa contra els atacs dels pirates barbarescs. El seu estat de conservació reclama una intervenció, una actuació que pretén ficar en valor a la ciutadania i als visitants l’indret patrimonial d’aquest conjunt monacal.En aquest sentit, molt ha tingut a veure l’ Associació d’Amics de la Murta que durant els últims mesos està fent una campanya perquè les institucions mamprenguen una restauració integral del monestir, inclús proposaren al mateix Ximo Puig que el Consell es reunira junt a les runes del cenobi.Al llarg del mes de febrer, 37.086 persones majors de 16 anys, empadronades a Alzira, han pogut votar el seu ordre de preferència per a destinar les inversions del pressupost municipal de 2017 accedint a l'enquesta publicada en la pàgina web de l'Ajuntament.El percentatge de participació ha estat del 10,69%, és a dir, 3.963 alzirenyes i alzirenys han votat. Inmaculada Onrubia, regidora de Participació Ciutadana i Modernització ha manifestat que “amb aquestes dades, l’enquesta ha despertat l'interès de la ciutadania que vol opinar sobre el futur del model de la nostra ciutat".L’alcalde, Diego Gómez, ha manifestat a La Veu que el procés cal veure’l d’una manera positiva “perquè es demostra que la ciutadania vol participar en les decisions col·lectives. La participació de la ciutadania és una màxima dels grups que conformem l’equip de Govern, per la qual cosa volem que les enquestes tinguen continuïtat i no només referides al pressupost.”Després de la restauració de la torre dels Coloms, els veïns han optat per projectes com el Pla d’arbratge, mobilitat i creació de zones per a vianants o la millora de camins rurals entre altres.