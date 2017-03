Denunciat a Benidorm per dirigir-se en valencià a dos agents de la Policia Nacional

2 de març 12.06h

Necessitem dotar-nos d´una policia autònoma valenciana , com la que tenen bascos i catalans on dirigir-se en qualsevol de les llengües cooficials de cadascun dels territoris no és el mateix que dirigir-se a la ´´policia nacional``.



JA N´HI HA PROU DE TANTA DISCRIMINACIÓ A LA NOSTRA MALTRACTADA I DISCRIMINADA LLENGUA!



PER UNA POLICIA VALENCIANA!