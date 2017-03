Mulet pregunta pels protocols del govern espanyol davant una ‘apocalipsi zombi’

Dijous, 2 de març de 2017 a les 12:30h

Aquesta pregunta “absurda” és un crit d'atenció per la baixa qualitat de les respostes que dóna el Senat habitualment

El senador de Compromís explica que quan “fem preguntes concretes i elaborades contesten coses absurdes, provarem si fent una pregunta absurda ens contesten de manera correcta”.

Carles Mulet.

Anna M. Mollà / Madrid.



Carles Mulet, senador de Compromís en el Grup Mixt, cansat de rebre respostes vagues i fora de temps a preguntes concretes, ha volgut fer un crit d'atenció preguntant: “¿Quins protocols té adoptats el Govern davant la possibilitat d'una apocalipsi zombi?”, per a protestar per la mala qualitat de les respostes que dóna el Senat. A més, Mulet ha posat de manifest que no sols contesten de manera poc concreta, sinó que, a més, algunes d'elles “estan des del 2015 i es contesten tard i malament”, en declaracions per a La Veu.



Cal destacar que la pregunta de l'apocalipsi no va sola, sinó que en el document hi ha una exposició de motius en què el senador de la coalició explica que “contínuament no contesten en temps i forma. Ells tenen un mes per a contestar, i hi ha preguntes que s'han formulat en juliol de 2015 i encara estan contestant-se ara”. També explica que la seua funció de control parlamentari al Govern espanyol està constantment impedida, ja que les “preguntes parlamentàries des del Senat per a contestació escrita, no aporten cap tipus d'informació”, tal com es pot llegir a l'exposició de motius.



Fins i tot Mulet destaca en aquest text “com s'han pogut ventilar més de 500 preguntes concretes amb una resposta genèrica” o fins i tot “com responen vaguetats que res tenen a veure amb allò preguntat”.



Per això el senador remarca que “s'ha incomplit la Constitució pel que fa a la funció del control parlamentari del govern, per això estan violant el reglament del Senat i els preguntem si això és perquè tenen un problema de comprensió lectora”.



“La mínima visibilitat possible”



Carles Mulet, a més, critica el maltractament que assegura que pateixen “tant per part del govern, com de la mesa del Senat o des del Partit Popular, perquè moltes vegades tenim menys d'un minut per a defensar un posicionament polític, i això és una barbaritat. Com estem en el grup mixt ens castiguen tot el que poden per a tindre la mínima visibilitat possible”.



La baixa qualitat de les respostes



Per tal d'argumentar eixa baixa qualitat de les respostes, el senador ha facilitat a La Veu alguns exemples, com és el cas de la pregunta sobre el selector d'idioma de la pàgina web del Ministeri de l'Interior, que contempla l'opció de consultar-la en valencià i català. Sobre el tema, Mulet qüestionava quines eren les diferències substancials que presenten ambdues versions de la web, a la qual cosa li van respondre que “les diferències entre ambdues versions són les pròpies de cada llengua”.