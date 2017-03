Catalunya, Balears i el País Valencià clamen contra el centralisme

Dijous, 2 de març de 2017 a les 12:45h

Els consellers de Territori Josep Rull, Marc Pons i María José Salvador demanen participar en el planejament i la gestió de totes les infraestructures

"El centralisme és radicalment ineficient i qui n'ha patit d'una manera molt clara les conseqüències són els ciutadans de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears". El conseller de Territori català, Josep Rull, ha sigut el més clar. La defensa de la descentralització en la planificació i la gestió dels ports, els aeroports i els ferrocarrils és, segons ha dit, una qüestió de "pragmatisme". A parer de Rull, el centralisme que concep l’Estat espanyol com a una xarxa radial amb centre a Madrid ha jugat en contra del creixement econòmic i el benestar dels habitants dels tres territoris.



Rull ha fet aquestes declaracions durant la jornada organitzada per l'Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa que se celebra hui al Palau de Congressos de València. Amb el títol de "L'hora de les decisions", la trobada ha esdevingut una petita cimera entre els governs valencià, balear i català, amb la presència dels consellers d'Hisenda, Vicent Soler, Oriol Junqueras i Catalina Cladera, el d'Economia del País Valencià, Rafael Climent, i el vicepresident balear Gabriel Barceló. Finalment no hi han assistit els presidents autonòmics.



La primera taula redona ha tractat sobre les infraestructures. La crítica del centralisme llançada per Josep Rull ha estat precedida per la queixa del conseller de Territori balear, Marc Pons, per l'exclusió del seu govern de la gestió dels aeroports, sobretot del de Palma, una infraestructura essencial per a les Illes.



La consellera valenciana, Maria José Salvador, ha apostat pel treball conjunt en la reivindicació del Corredor Mediterrani. "Més que mai, no estem per a crear murs. Estem per a unir. Per a construir ponts, carreteres, infraestructures del mar i ferrocarrils. Estem per a compartir coneixement. Més que mai, en un món global, ho hem de fer junts, ho estem fent junts i ho continuarem fent junts" ha conclòs Salvador.